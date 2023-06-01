5月我製造業PMI連3跌 六大產業看未來半年全數緊縮

中華經濟研究院今 (1) 日公布 5 月台灣製造業採購經理人指數 (PMI) 已連續 3 個月緊縮，指數續跌 1.5 個百分點至 41.3%，且六大產業全數回報未來六個月展望呈現緊縮，中經院指出，主要原因在需求疲軟，不排除還會低迷一陣子。

中經院說明，五項組成指標中，新增訂單、生產與人力僱用呈緊縮，供應商交貨時間下降，存貨緊縮。

圖表：中經院提供。

六大產業中，有五大產業回報 PMI 緊縮，各產業依緊縮速度排序為電力暨機械設備產業 (40.3%)、電子暨光學產業 (40.8%)、基礎原物料產業 (42.4%)、交通工具產業 (47.3%) 和化學暨生技醫療產業 (48.5%)，僅食品暨紡織產業 (51.7%) 回報 PMI 擴張。

而六大產業均回報未來半年緊縮，依速度排序為基礎原物料產業 (30.4%)、電力暨機械設備產業 (36.8%)、電子暨光學產業 (38.7%)、交通工具產業 (43.2%)、食品暨紡織產業 (43.8%)，化學暨生技醫療產業 (44.9%)。

另外，5 月台灣非製造業經理人指數 (NMI) 連 7 個月擴張，惟指數由去年 8 月以來最快擴張速度 (55.8%) 回跌 3.8 個百分點至 52.0%，反映比較基期墊高，八大產業中，六大產業 NMI 呈現擴張，依擴張速度排序為住宿餐飲業 (56.8%)、教育暨專業科學業 (56.8%)、營造暨不動產業 (53.9%)、資訊暨通訊傳播業 (53.3%)、零售業 (51.9%) 和金融保險業 (51.2%)。

不過，批發業 (40.2%) 和運輸倉儲業 (43.8%)NMI 則呈現緊縮。

而八大產業中，六大產業回報未來六個月展望呈現緊縮，各產業依指數緊縮速度排序為批發業 (25.0%)、營造暨不動產業 (29.7%)、教育暨專業科學業 (43.9%)、運輸倉儲業 (46.2%)、金融保險業 (46.3%)，以及資訊暨通訊傳播業 (46.7%)。

僅住宿餐飲業 (63.6%) 和零售業 (58.8%) 回報未來六個月展望呈現擴張。