〈美股早盤〉Fed主席鮑爾亮鷹爪 主要指數開低

聯準會（Fed）主席鮑爾昨在利率路徑上堅持鷹派立場，稍後將出席參議院銀行委員會聽證會備受市場矚目，美股主要指數周四（22 日）開低。

截稿前，道瓊工業指數跌逾 100 點或近 0.3%，那斯達克綜合指數跌逾 160 點或近 1.2%，標普 500 指數跌近 0.5%，費城半導體指數跌近 2.7%。

世界各國央行與通膨的鬥爭遠未結束，它們正在動用更多的升息手段，挫敗緊縮周期即將結束的押注。這促使投資者重新思考上周聯準會暫停升息所釋放的動物本能（animal spirits）。

在美國，在政策收緊的前景下，對硬著陸的擔憂重新抬頭，推動美國公債殖利率曲線的一個關鍵部分自 3 月份以來首次倒掛整整一個百分點。

Fed 主席鮑爾昨日在向國會提交的半年度報告中強調抑制通貨膨脹的必要性，他說今年再升息兩次是「一個相當好的猜測」。他的警告是在周四英國、瑞士、挪威和土耳其央行召開政策會議之前發出的。

其他消息方面，英國央行（BOE）周四出乎意料升息 2 碼（50 個基點），把利率從 4.5% 提高至 5%，創 15 年以來新高，也是自今年 2 月以來最大一次升息幅度，加大對抗 1980 年代以來最嚴重通膨的力道，另外還警告可能不得不再次升息。市場此前預計升息 2 碼的可能性僅 40%，多數經濟學家則預估升息 1 碼（25 個基點）。

BOE 表示，投票結果以 7 比 2 通過這次利率決策（上次決策為 7 比 2），兩位委員支持利率不變，後者認為，目前的升息尚未對經濟產生全面影響，而不斷下跌的能源價格將在預測期結束時將通膨推至目標以下。

截至台北時間周四（22 日）21 時許：

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US) 早盤下跌 2.08%，至每股 254.06 美元

德國商業登記簿顯示，Wiferion 即將把其業務出售給特斯拉國際有限公司（Tesla International BV）。這筆交易可能是特斯拉向無線充電設備邁進的一個重要步驟。今年早些時候在股東大會上，特斯拉似乎悄悄地展示了一款無線充電設備，一輛特斯拉停在車庫裡的一個無線充電板上，似乎暗示著即將推出一款無線充電模組。

輝達 (NVDA-US) 早盤下跌 0.93%，至每股 426.44 美元

美國證券交易委會（SEC）披露的文件顯示，輝達董事 Mark A Stevens 於 6 月 16 日減持 118,602 股，價值 5,112.1 萬美元。

Alphabet(GOOGL-US) 早盤下跌 0.36%，至每股 120.11 美元

日前在致聯邦貿易委員會（FTC）的一封信中，Google 指控微軟 (MSFT-US) 使用不公平的許可條款「鎖定客戶」以控制雲端運算市場。Google 在信中特別提到了微軟，稱通過其主導的 Windows Server 和 Microsoft Offices 產品，微軟可以使其龐大的客戶名單難以使用除 Azure 雲端基礎設施產品之外的任何雲端產品。

今日關鍵經濟數據：

美國上周初領失業金人數報 26.4 萬，預期 26 萬，前值 26.4 萬

美國上周續領失業金人數報 175.9 萬，預期 178.2 萬，前值 177.2 萬

美國 5 月芝加哥聯準銀行全國活動指數報 - 0.15，預期 0，前值 0.14

華爾街分析：

加拿大皇家銀行 Brewin Dolphin 市場分析主管 Janet Mui 表示：「如果利率持續較高，衰退風險可能更高，但風險資產並未反映出這一點。在今年迄今的反彈之後，市場正在重新評估進一步冒險是否合理。」

高盛分析師在一份最新報告中表示，儘管標普 500 指數可能有更多上行空間，但面對衰退風險，投資者應考慮一些下行保護措施。 高盛預測在未來 12 個月內美國經濟有四分之一的機率陷入衰退，如果出現衰退，標普 500 指數將跌至 3,400 點，意味著較周三收盤位下跌逾 22%，投資者應該做好準備。