〈紐約匯市〉避險情緒推升美元 英鎊震盪、瑞郎走貶

美元指數周四 (22 日) 上揚，聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 重申持續升息必要，但步伐需更謹慎。與此同時，多家主要央行接連升息，加劇了投資人對全球經濟成長前景的擔憂情緒。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.34%，至 102.42。

鮑爾周三 (21 日) 起一連兩天赴國會作證，他在今日的聽證會上表示，官員們認為若經濟表現符合預期，即使利率已升到合理的限制性水準，今年升息一兩次也會是適當的，但為了避免失誤，升息步伐要保持謹慎。

談到降息，鮑爾認為必須等到官員們對通膨回到 2% 目標更有信心時，但這種情況不會太快發生。

美元兌日元延續強勁氣勢，勁揚 0.88% 至 143.06 日元，續刷七個月新高。

英國央行 (BOE)、瑞士央行(SNB) 和挪威央行調升基準利率後，英鎊呈震盪走勢，瑞士法郎走貶，挪威克朗上漲。

截稿前，英鎊微貶 0.02% 至 1.2744 美元；瑞郎貶近 0.2%，至 0.8944 瑞郎兌 1 美元；挪威克朗升 0.1%，至 10.6376 克朗兌 1 美元。

英國央行貨幣政策委員會周四宣布升息 2 碼，使主要利率達到 5%，創 2008 年來新高，這也是央行自 2 月以來的最大升息幅度。

英國上月通膨率高達 8.7%，超出預期，且為主要經濟體當中最高。Jefferies 全球外匯主管 Brad Bechtel 表示，英國央行試圖超越通膨，代價是導致房貸市場陷入困境。生活成本危機尚未緩解，英鎊將陷入麻煩。

相較之下，瑞士央行周四僅升息 1 碼，幅度低於預期。瑞士通膨率目前處在 2.2%，是 G10 經濟體當中最低，但央行總裁 Thomas Jordan 近期仍重申升息的必要性。

挪威央行升息 2 碼，將利率推至 15 年高點後，挪威克朗兌美元一度勁揚 1.3%，後續漲勢收斂。

容易受風險偏好情緒影響的澳幣貶 0.6%，報 0.6756 美元。

Monex 交易總監 Juan Perez 表示，黯淡的前景再度成為主導整個市場的敘事。雖然經濟衰退可能不會全然發生，但停滯性通膨是下半年的一個故事。

美國周四公布上周初領失業金人數達 26.4 萬，繼續穩定在 20 個月高點，也是連續第三周處於高檔，這可能是勞動力市場疲軟的初步跡象。

加密貨幣方面，貝萊德 (BlackRock) 計劃推出比特幣 ETF 的消息，激勵比特幣上漲，截稿前報 30,034 美元，漲幅 0.26%，為 4 月中旬以來最高。

截至台灣時間周五 (23 日) 約 6:00 價格: