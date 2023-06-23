土耳其兩年多來首次升息 利率提高幅度不及預期 里拉挫跌

土耳其央行周四（22 日）宣布升息 650 個基點，將基準利率一周回購利率從 8.5% 提高至 15%。這是土耳其自 2021 年 3 月以來首次提高基準利率，土耳其的貨幣政策終於轉向。

雖然升息標誌著土耳其新的政策，但幅度不及市場預期。部分分析師曾預測土耳其可能將利率提高到兩倍、三倍甚至四倍。此前，一些投資人和經濟學家呼籲，土耳其央行將利率提高到該國通膨率之上。土耳其目前的通膨率高達 39%。

受土耳其央行升息不及預期影響周四土耳其里拉大跌 4%，美元兌里拉創下 24.5 的歷史新高、土耳其政府債券也下跌。

分析指出，土耳其本次升息屬「鴿派升息」，這給本次升息周期的持續時間留下了疑問，並且難以控制通膨預期，預估土耳其里拉面臨的壓力將持續。

今年 5 月，艾爾段成功連任土耳其總統。值得一提的是，由於生活成本危機以及大地震的影響，艾爾段經歷了兩輪選舉才奪得了最後的勝利，此次選舉也被認為是艾爾段面臨的最艱難的一次選舉。隨後，艾爾段更換了央行總裁和財政部長。

本月，艾爾段任命前第一共和銀行的一位高管為土耳其央行總裁。當時市場就預估，這很可能意味著土耳其將改變非正統經濟政策，此前該國的政策引發了經濟不穩定並促使外國投資者撤離。

同日，土耳其財政部長希姆塞克（Mehmet Simsek）表示，經濟政策將保持可持續性，穩定可信的里拉是對抗美元化最有效的解決方案，將實施市場經濟和自由匯率制度政策。這些政策將帶來大量的資本流入。