英國央行意外升息2碼加大對抗通膨力道 警告可能再次升息

英國央行（BOE）周四（22 日）出乎意料升息 2 碼（50 個基點），把利率從 4.5% 提高至 5%，創 15 年以來新高，也是自今年 2 月以來最大一次升息幅度，加大對抗 1980 年代以來最嚴重通膨的力道，另外還警告可能不得不再次升息。市場此前預計升息 2 碼的可能性僅 40%，多數經濟學家則預估升息 1 碼（25 個基點）。

BOE 表示，投票結果以 7 比 2 通過這次利率決策（上次決策為 7 比 2），兩位委員支持利率不變，後者認為，目前的升息尚未對經濟產生全面影響，而不斷下跌的能源價格將在預測期結束時將通膨推至目標以下。

該行認為，通膨持久性需要進一步收緊貨幣政策，預估今年通膨將顯著下滑。另外對於政策指引的措辭較 5 月會議的並未有改變。

貝里在給英國財政大臣杭特 (Jeremy Hunt) 的一封信中寫道：「如果有證據表明壓力持續存在，那麼就需要進一步收緊貨幣政策。降低通膨是我們的絕對首要任務。貨幣政策委員會將採取一切必要措施，使通膨回到 2% 的目標。」

BOE 的 6 月會議紀要承認，國內物價和薪資發展的第二輪影響可能需要比出現時更長的時間才能消除。

該紀錄警告，在勞動力市場緊張和需求持續彈性的背景下，通膨過程將更加持久。服務業通膨和核心通膨都「強於預期」，薪資漲幅也持續比預期快。

專家看法

英國安侯建業（KPMG）首席經濟學家 Yael Selfin 表示，英國脫歐後，勞動力市場趨緊、供應鏈受損，這意味著 BOE 在遏制通膨方面面臨著與其他央行不同的挑戰。

Selfin 說，如果通膨繼續頑強走高，我們應該預估利率不僅會進一步上升，而且在成本價格走勢得到決定性控制之前，利率將在更長時間內保持在較高水準。