美國初領失業金人數報26.4萬 創2021年10月以來新高

美國勞工部周四（22 日）公布最新失業金數據，上周經調整後初領失業金人數報 26.4 萬人，首次持穩於 20 個月高位，連續第三周保持在高位，高於市場預期的 26 萬人，與修正後前值持平；上周續領失業金人數報 175.9 萬人，高於市場預期的 177.2 萬人。

這可能是美國聯準會（Fed）積極收緊信貸的情況下，讓就業市場走軟的初步跡象。

截至 6 月 17 日當周，經調整後美國初領失業金人數報 26.2 萬人，高市場預期的 26 萬人，與上周修正後的 26.4 萬持平，4 周移動平均值報 25.575 萬人。

截至 6 月 10 日當周，經調整後美國續領失業金人數報 175.9 萬人，較上周修正後的 177.2 萬人減少 1.3 萬人，高於市場預期的 178.2 萬人，4 周移動平均值報 177.750 萬人。

上：初領人數走勢圖，下：續領人數走勢圖 (圖：美國勞工部)

另外同日公布的另一項報告顯示，美國第一季經常收支──衡量商品、服務和投資進出美國的最廣泛指標——在 2023 年前三個月小幅擴大，結束了連續三個季的收窄。

美國商務部表示，第一季經常收支逆差從 2022 年第四季修正後的 2,162 億美元增至 2,193 億美元。接受路透調查的分析師此前預估逆差將擴大至 2,175 億美元。