ASML：晶片供應鏈脫鉤幾乎不可能

《日經亞洲》（Nikkei Asia）周四（22 日）報導，全球最有價值的晶片設備製造商艾司摩爾（ASML）執行副總裁兼商務長 Christophe Fouquet 受訪時表示，全球半導體供應鏈脫鉤即使不是不可能，也將極其困難和昂貴，任何一個國家都很難建立自己完全自主的晶片產業。

Fouquet 表示，大眾遲早會意識到，在半導體行業取得成功的唯一途徑是通過合作。他也說：「我們可以回到一個黑暗的小角落，獨自完成這一切，這種想法很可能是一個非常具有挑戰性的概念。」

Fouquet 發表上述言論之際，美國、日本、歐盟、印度和中國等主要經濟體紛紛將重要的半導體生產轉移到國內，希望實現晶片的自力更生。

他認為，ASML 成功的秘訣在於它與蔡司 (Zeiss) 和西蒙科技 (Cymer) 等全球關鍵供應商的長期合作，以及其頂級晶片製造客戶台積電 (2330-TW) 和英特爾 (INTC-US) 的支持。

ASML 是世界上唯一的尖端晶片設備製造商，被稱為極紫外光（EUV）光刻機，可以生產 7 奈米以下的先進半導體。

ASML 規模較小的同行——日本的尼康 (Nikon) 和佳能 (Canon)，以及中國的上海微電子裝備 (Shanghai Micro Electronics Equipment)——在尖端光刻技術方面的能力還無法與這家歐洲供應商相提並論。美國國內沒有晶片光刻設備製造商。

然而，儘管 ASML 對跨境合作持開放態度，但該公司認為，對於一些最複雜的元件，最好只有一家供應商。

ASML 表示還與東京威力科創（Tokyo Electron）、科林研發（Lam Research）(LRCX-US) 和應用材料（Applied Materials）(AMAT-US) 等其他領先的晶片設備製造商密切合作，因為它們的機器需要連接在一起，形成一條完整的晶片生產線。這種合作始于機器開發的早期階段，各方相互依賴程度很高。

截稿前，艾司摩爾 (ASML-US) 周四盤中股價上漲 1.06%，每股暫報 714.80。