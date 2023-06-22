FTC：微軟收購動視暴雪交易應暫停

聯邦貿易委員會（FTC）周四（22 日）將在聯邦法院申請一項初步禁令，暫時阻止微軟 (MSFT-US) 收購遊戲製造商動視暴雪(ATVI-US)，在政府針對該交易的案件審理之前阻止該交易完成。

微軟曾表示，暫時的阻止可能會破壞這筆交易。法院通常不會考慮到這種現實世界的後果，但如果法院暫停交易，微軟和動視暴雪將不得不同意將交易延長至原定的 7 月 18 日。

在舊金山聯邦法官舉行的為期五天的聽證會上，FTC 將表達要求微軟和動視暴雪暫停 690 億美元的合併，直到該機構的內部法庭就合併是否會損害遊戲行業的競爭做出裁決。

FTC 擔心，如果聯邦法院不採取行動，合併後的公司「可能會改變動視的運營和商業計畫」，並可能允許微軟訪問敏感的商業資訊。FTC 內部的行政聽證會將於 8 月 2 日開始。

解決美國訴訟是微軟和動視暴雪在世界各地為達成交易而進行的幾場關鍵反壟斷戰之一。今年 5 月，歐盟批准微軟收購《決勝時刻》(Call of Duty) 遊戲開發商的提議，但英國競爭當局在 4 月阻止了這一收購。

FTC 認為，這將是微軟最大的一筆交易，也是遊戲業務歷史上最大的一筆交易，它將使微軟「有能力和更大的動力，以大大減少競爭的方式，拒絕或貶低動視的內容。」

此外，FTC 在去年 12 月要求其內部行政法院阻止該交易，稱合併將使微軟的 Xbox 遊戲主機獲得動視暴雪遊戲的獨家使用權，使任天堂遊戲機和索尼集團的 PlayStation 主機受到冷落。

微軟表示，該交易將使遊戲玩家和遊戲公司都受益，並表示願意與 FTC 簽署一份具有法律約束力的同意令，向包括索尼在內的競爭對手提供《決勝時刻》遊戲，為期 10 年。

聽證會將從 6 月 22 日開始，持續到 6 月 29 日。微軟微軟執行長納德拉（Satya Nadella）和動視暴雪執行長科蒂克（Bobby Kotick）將出席為期 5 天的聽證會。