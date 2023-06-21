鉅亨美股雷達：市場關注Fed鮑爾談話 印度批准美光建廠計畫

美股重要看點：

市場關注鮑爾談話。美將公布新屋開工、營建許可等數據。美國 10 年期公債殖利率來到 3.738%。美股期貨週三 (21 日) 下滑，道瓊期貨跌 0.02%，標普 500 期貨跌 0.02%，那斯達克 100 期貨跌 0.09%。

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾預定周三赴眾議院金融服務委員會作證，接著周四出席參議院銀行小組的聽證會，這將是他釐清上周讓許多人感到困惑的利率前景說法的機會，還要設法說服兩黨議員相信，美國經濟正走在正軌上。

這是鮑爾在 3 月銀行業動盪爆發後，首度赴國會作證，銀行業事件不只讓 Fed 遭到嚴厲批評，還迫使官員重新思考貨幣政策。雖然金融壓力最危急的時刻過去，但外界對美國信貸收緊對經濟的影響、及對 Fed 的意義，仍有許多疑問。

Fed 上周剛舉行完 6 月決策會議，宣布 15 個月來首度暫停升息，但暗示今年可能還會再升息兩次。對於鮑爾在會後記者會中的談話，觀察家和投資人費盡思量。

本周也將是今春數家區域銀行倒閉後，國會議員首次有機會拷問鮑爾對監管改革的計畫。

民主黨人可能要求鮑爾制定更嚴格的規定，包括恢復 2018 年的提高資產限制，許多人認為這正是矽谷銀行 (SVB) 遭遇的問題。共和黨人則呼籲不要增加銀行的負擔，質疑是主管機關的監管疏失引發一連串倒閉。

Fed 現任理事傑佛森 (Philip Jefferson)、庫克 (Lisa Cook) 和經濟學家庫格勒 (Adriana Kugler) 周二 (20 日) 表示，他們認為央行當前的關注重點是如何戰勝通膨，讓美國經濟重回可持續成長。

傑佛森說：「美國經濟面臨多重挑戰，包含通膨、銀行業壓力和地緣政治不確定性，聯準會必須對這些問題保持關注。」

庫格勒說：「我的個人和專業經驗，讓我了解到高通膨會傷害工人和企業，我認為讓通膨降至 Fed 設立的 2% 目標非常重要。」

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

無

重要個股動態：

一位高級政府人士在莫迪 (Narendra Modi) 訪美前夕透露，印度內閣已批准美光在當地建設半導體測試和封裝廠的計畫，並同意提供價值 1100 億盧比 (約 13.4 億美元) 的生產獎勵。

美光計劃在印度興建的封裝廠，座落於莫迪的家鄉古吉拉特邦 (Gujarat) 的城市 Sanand，預估將耗資 27 億美元。針對上述報導，美光和印度政府發言人均未回應置評請求。

MU 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

聯邦快遞 (FedEx) (FDX-US) 周二 (20 日) 公布 2023 會計年度第四季業績喜憂參半，獲利雖高於預期，但由於需求持續疲軟和成本上升，營收遜於華爾街預期，令盤後股價跌逾 3%。

此外由於需求持續疲軟和成本上升，促使聯邦快遞計劃在新一財年中再停飛 29 架飛機。該公司周二交易時間收低 0.78%，盤後下跌 6.95 美元或 3%，報每股 224.7 美元。

FDX 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

研調機構 Evercore ISI 分析師 C.J. Muse 認為，該股短期內恐出現盤整，但未來商機巨大。

Muse 認為，隨著生成式人工智慧 (Gen AI) 持續增生擴散，並推動更多伺服器隨時間推展而加速，輝達未來幾年後成為最有價值美企也不令人意外。他在周二給客戶的報告終將輝達列為首選，目標價自 500 美元上調至 550 美元，並給予該股「優於市場表現」的評級。