【袁志峰專欄】港股超買舒緩，短線可企穩

今日推介 - 中海油 (883, $11.16), 目標價 $12.0, 止損價 $10.7

1) 股市前景

周三港股顯著下跌，成交偏低，科技股跑輸大市。南向資金維持大額淨賣出，主要減持大盤指數 ETF。港股連跌 3 日，恒指及恒生科指累瀉 4.1% 及 6.4%，前期超買狀態已緩解，預期港股短線可企穩，恒指技術支持位約 19100 點。

2) 上日中港股市況總結

周三恒指低開 302 點，早盤震盪走低，午後低位横行，最多曾跌 433 點至 19174 點，收報 19218 點，跌 388 點或 2.0%。成交額按日增 4% 至 982 億元，5 月份大市日均成交額 1007 億元。

港股通南向資金淨賣出 33 億元，理想汽車 (2015) 錄得 0.9 億元淨買入，盈富基金 (2800)、恒生國指 (2828) 及騰訊 (700) 錄得 18.6、4.4 及 3.9 億元淨賣出。6 月以來累積淨賣出 71 億元，5 月淨買入 225 億元。

恒指跌 2.0%，藍籌股 8 升 72 跌。信義光能 (968)、舜宇光學 (2382)、安踏體育 (2020) 及李寧 (2331) 跌逾 5%，為跌幅最大藍籌。申洲國際 (2313) 及蒙牛乳業 (2319) 跌逾 4%。新奥能源 (2688)、華潤啤酒 (291)、碧桂園服務 (6098)、中生製藥 (1177)、中國聯通 (762) 及龍湖集團 (960) 跌逾 3%。石藥集團 (1093) 及華潤萬象生活 (1209) 跌近 3%。中石油 (857) 漲逾 1%，為表現最佳藍籌。中國神華 (1088) 及恒生銀行 (11) 升近 1%。

恒生科指跌 2.8%，收報 3961 點，成份股 4 升 26 跌。大型科技股跑輸大市，阿里 (9988) 及京東 (9618) 跌逾 4%，美團 (3690)、小米 (1810) 及快手 (1024) 跌逾 3%。嗶哩嗶哩 (9626) 跌逾 7%，為跌幅最大成份股。閱文集團 (772) 及商湯 (20) 跌逾 6%。舜宇光學 (2382)、金蝶國際 (268) 及萬國數據 (9698) 跌逾 5%。金山軟件 (3888)、比亞迪電子 (285) 及京東健康 (6618) 跌逾 4%。阿里健康 (241)、平安好醫生 (1833)、中芯國際 (981) 及華虹半導體 (1347) 跌逾 3%。蔚來 (9866)、小鵬汽車 (9868) 及理想汽車 (2015) 漲 2%-4%，為表現最佳成份股。

板塊方面，電動車股逆市上升。大型科技、手機零件、軟件、線上醫療、體育用品、遊戲、光伏及物管股跑輸大市，跌幅居前。IGG(799) 及中手游 (302) 跌 23% 及 17%。信義光能 (968) 及協鑫科技 (3800) 跌逾 5%。雅生活服務 (3319)、融創服務 (1516) 及綠城服務 (2869) 跌逾 4%-5%。

周三上証指數低開 0.3%，隨後輾轉下滑至收盤，以全日低位收市，收報 3197.9 點，跌 1.3%。深証成指跌 2.2%，科創 50 指數跌 3.3%。滬深兩市總成交約 10200 億元 (人民幣 · 下同)，環比減少 700 億元。滬深股通北向交易淨賣出 6 億元，6 月以來累積淨買入 225 億元，5 月淨賣出 121 億元。全星期 3 個交易日計算，上証指數跌 2.3%，深証成指跌 2.2%。

3) 宏觀 / 行業訊息

國家財政部、稅務總局、工信部宣布，為支持新能源汽車產業發展，促進汽車消費，延長原本在今年底到期的新能源車免徵車輛購置稅政策 4 年。財政部副部長許宏才初步估算，2024 至 2027 年減免車輛購置稅規模總額達 5200 億元。(信報)



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