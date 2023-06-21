〈商品報價〉中國LPR利率降幅不如預期 鐵礦砂小跌

海岬型船運價反彈，抵銷巴拿馬型船下跌的損失，帶動波羅的海綜合指數 (BDI) 周二 (19 日) 轉升 13 點，或 1.22% 至 1078 點。此外，中國 LPR 利率降幅不如預期，使鐵礦砂小幅下跌。

海岬型運費指數 (BCI) 上漲 48 點，或 3.22% 至 1540 點；平均日租金增加 394 美元報 12769 美元。

巴拿馬極限型運費指數 (BPI) 下跌 19 點，或 1.6% 至 1174 點；平均日租金減少 165 美元報 10568 美元。

超輕便極限型運費指數 (BSI) 上漲 8 點，或 1.07% 至 759 點。

鐵礦砂部分，中國小幅調降貸款報價基準利率令市場失望，使天津港進口價下跌 0.65% 至 114.4 美元；連續月紐約鐵礦石下跌 0.07% 至 114.28。

中國人民銀行周二宣布調降貸款市場報價利率（LPR）10 個基點，但降幅不如預期，且北京仍未推出新一輪刺激措施。

盛寶資本市場（Saxo）策略師黃永輝（Redmond Wong）說，市場希望 5 年期以上 LPR 能降 15 個基點，以展現北京對房地產市場的支持。

財信研究院副院長伍超明表示，LPR 下調有助於居民儲蓄向投資和消費轉化，尤其會刺激居民加大對汽車和住房等大宗商品的消費。

但他也警告，投資人不宜過度高估「降息」對消費和投資的刺激效應。需求不足仍是經濟運行面臨的突出問題，而一次 LPR 下調對提振需求的作用有限。導致當前需求不足的原因，是複雜和綜合性的，如預期有待提振、信心有待提高等，需要採取進一步的一籃子措施。