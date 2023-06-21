〈能源盤後〉中國降息激勵 但市場仍擔憂需求前景 原油逆轉收低

由於中國這全球第二大原油進口國的需求前景令人擔憂，原油期貨價格周二 (20 日) 未能守住中國降息後帶來的早盤小漲，最終收低。

美國交易員結束為期三天的周末，周一市場因六月節假期休市。

能源商品價格

7 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 1.28 美元或 1.8%，報每桶 70.50 美元，該期貨周一收盤到期。

8 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 1.55 美元或 2.2%，報每桶 70.38 美元，為交易最活躍 WTI 期貨，也是新的最近月期貨。

8 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格下跌 19 美分或 0.3%，報每桶 75.90 美元。

7 月交割的汽油期貨價格下跌 2.7%，收每加侖 2.609 美元。

7 月交割的熱燃油期貨價格下跌 3%，收每加侖 2.475 美元。

7 月交割的天然氣期貨價格大跌 5.3%，收每百萬 Btu 2.492 美元。

市場驅動力

中國人行周二將短期和長期基準貸款利率下調 10 個基點，以支持中國放緩的經濟復甦。上周人行也將兩個關鍵政策利率各下調 10 個基點。

原油價格上周在經歷連兩周下滑後終於收高，係因周四交易時《華爾街日報》報導，中國當局準備實施一系列積極的經濟刺激措施，令石油找到支撐力。

今年中國新冠疫情解封後，其經濟復甦的力度一直令市場失望，今年迄今 WTI 原油和 Brent 原油均下跌 20% 以上，懷疑者認為中國周二的舉措恐怕也難以帶來有意義的提升。

「油價本周起有些波動，且似乎進入了短期拉鋸戰模式，因為人行增加支撐力道對抗中國的經濟逆風。」 SPI 資產管理公司執行合夥人 Stephen Innes 認為，本周美國庫存下降程度若令人信服，油價才能有自信地走高。

分析師認為，市場也擔憂伊朗石油的供應狀況。路透社援引行業數據報導稱，伊朗 5 月原油出口量突破 150 萬桶 / 日，為 2018 年以來的最高單月出口量，當時在美國退出核協議之前，伊朗原油出口量接近 250 萬桶 / 日。

上周媒體消息推測，美國和伊朗即將達成臨時核子協議，打壓了上周原油價格，但許多人仍預期美方不會與伊朗達成緩解伊朗石油制裁的協議。