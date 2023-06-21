〈紐約匯市〉美國房市數據利好 美元持穩 澳幣、人民幣走貶

美國公布上月新屋開工率大幅攀升後，美元指數周二 (20 日) 持穩。與此同時，聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 將連續兩天赴國會作證，交易員關注任何與貨幣政策前景有關的線索。澳幣、人民幣走貶。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 微升 0.06%，至 102.54。

最新數據顯示，美國 5 月獨棟新屋開工率躍升至一年多來最高水平，營建許可也有所攀升，顯示房市在受到央行升息打壓後，正在迎來轉折。

Equiti Capital 首席總體經濟學家 Stuart Cole 表示：「今日房市數據大幅成長，我認為市場可能更關注 FOMC(聯邦公開市場委員會) 這個月發出的警示，即未來可能需要進一步升息。」

聯準會 (Fed) 主席鮑爾將於周三 (21 日) 赴眾議院金融事務委員會，就半年度貨幣政策發表證詞。Convera 資深市場分析師 Joe Manimbo 表示，若鮑爾仍堅持央行尚未結束升息，可能有助美元回穩。

澳幣貶近 1% 至 0.6783 美元，至近一周低點。澳洲央行最新會議政策紀錄顯示，央行認為 6 月升息的決定相當平衡。

Manimbo 指出，澳洲央行這次會議紀錄讓人對未來的升息前景感到質疑，因此為澳幣帶來壓力。

中國人行再度下調貸款市場報價利率 (LPR) 後，人民幣貶至七個月低點，這是央行睽違十個月以來首次調降 LPR，反映當局試圖提振經濟。

在岸人民幣兌美元在當地交易時段收在 7.1744 人民幣兌 1 美元，是 11 月 28 日以來最低收盤價；離岸人民幣兌美元貶 0.2%，至 7.1795 人民幣兌 1 美元，徘徊於上周創下的七個月低點。

ING 全球市場主管 Chris Turner 說，中國當局對經濟成長疲軟感到擔憂，但也擔心房地產泡沫問題重演，因此對房地產業實施大規模刺激的預期恐怕難以實現。市場對財政刺激不溫不火的觀點，也是人民幣保持疲軟的原因之一。

其他貨幣方面，歐元匯價沒有出現太大變化，微貶 0.02% 至 1.0919 美元，美元兌日元止步連三升，下跌近 0.4%，至 141.38 日元兌 1 美元。

瑞典克朗兌歐元貶逾 0.5%，至 11.7752 克朗兌 1 歐元，創下歷史新低，對房地產業的擔憂擔憂令克朗承壓。

在英國公布最新通膨數據和央行最新貨幣政策決議前，英鎊貶近 0.3% 至 1.2756 美元。

截至台灣時間周三 (21 日) 約 6:00 價格: