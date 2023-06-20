〈台幣〉熱錢落跑 新台幣帶量重貶近1角收30.79元 創近7個月來新低

外資賣股匯出，加上投信買美元助攻，新台幣今 (20) 日帶量走貶，新台幣兌美元終場貶值 9.4 分收在 30.89 元，創近 7 個月來新低；台北及元太兩大外匯交易市場合計成交量共 20.465 億美元，為近一個月以來最大量。

儘管有出口商拋匯，但新台幣今天仍不敵外資匯出，加上投信對美元買盤臨門一腳，導致新台幣今天一開盤就摜破 30.8 元價位，盤中隨台股跌勢擴大、外資賣股匯出影響，午盤過後貶幅更進一步下壓至 30.902 元低點。

外匯交易員表示，外資趕在端午節連假前夕賣股匯出，熱錢撤離主導今天匯市盤勢，儘管有出口商趁勢積極拋匯，但午盤後隨著外資匯出力道增強，加上投信美元買盤助攻，使得新台幣兌美元盤中貶破 30.9 元價位，終場貶值近 1 角，收在 30.89 元。

儘管新台幣貶勢擴大，但外匯交易員也說，老大 (央行) 持續作壁上觀，並未出手阻貶，主因在於主要亞幣大多偏弱整理，因此央行也順勢讓新台幣與亞幣走勢一致。

主要亞幣中仍以人民幣較為弱勢，由於中國大陸利率調降不如預期，使得人民幣繼續貶值，人民幣兌美元貶幅 0.2%，離岸人民幣兌美元貶幅 0.24%，匯價下探至 7.17 元。

對於新台幣後市走勢，外匯交易員認為，月底雖有出口商拋匯，可提供新台幣支撐力道，但台股近期有漲多拉回趨勢，熱錢匯入買股力道也跟著放緩，加上市場觀望聯準會主席鮑爾的聽證詞，在觀望趨勢下，新台幣匯率震盪整理機率較大。

根據中央銀行統計資料，主要亞幣中新台幣今天貶值 0.31%，貶幅超越人民幣的 0.2%，日元及韓元則逆勢走升，分別升值 0.06%、0.13%