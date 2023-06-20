美國5月新屋開工率飆升21.7%至13月新高

美國 5 月獨戶住宅開工量飆升至一年多以來最高水平，為未來建築許可證的發放也有所攀升，這代表房市在 Fed 升息後可能正在出現轉機。

美國商務部周二 (20 日) 表示，占新屋建築大部分的單戶住宅開工率從 4 月下修後的 134 萬套上升 21.7%，5 月經季節性因素調整後的年率為 163.1 萬套。

5 月的房貸利率是 2022 年 4 月以來的最高水平；當時是 2006 年以來的最高水平。

房市受到 Fed 自 1980 年代以來最快的貨幣政策緊縮行動的嚴重打擊，但最近的數據顯示最壞的情況可能已經過去。

周一 (19 日) 的調查顯示，全國房屋建築商協會 (NAHB) 的富國銀行住房市場指數 6 月自 2022 年 7 月以來首次升至 50 的榮枯點以上，這是因為二手屋不足而支撐了新建案增加。自去年 12 月以來，該指數已反彈 77%。

最熱門的 30 年期固定房貸平均利率從去年 11 月的 7% 以上的高點有所下降。根據抵押銀行家協會 (MBA) 的數據，最近一周的平均利率為 6.77%。但收緊信貸條件可能會使建商更難獲得新項目的資金。

自 2022 年 3 月至今升息 5 個百分點後，Fed 本月稍作喘息，評估升息至今的行動影響，不過由於通膨仍然過高，下個月可能會恢復升息。