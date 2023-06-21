〈美股盤後〉鮑爾國會作證前 四大指數淪陷 特斯拉強漲逾5%

聯準會主席鮑爾赴國會作證前，最新公布的房屋數據升溫，投資人感到不安，美股主指週二 (20 日) 盡墨。在對手 Rivian 宣布採用特斯拉的充電標準後，特斯拉週二逆勢收紅逾 5%。

數據方面，美國商務部週二公布，美國 5 月建築許可月升 5.2% 至 149.1 萬套， 高於預期。5 月新屋開工數攀升 21.7% 至至折合年率 163.1 萬套，為一年多來的最高水平，創出 2016 年以來最大增幅，凸顯住宅房地產市場有望推動經濟增長

政經方面，房地產市場復甦可能意味著經濟沒有像聯準會希望的那樣快速降溫。聯準會上週暫停升息，但強調年底前可能再次升息。

由於預期聯準會可能接近緊縮週期尾聲，美股近期漲勢猛烈，聯準會主席鮑爾週三起、連續兩天將向國會提交半年度貨幣政策報告時作證，投資人將尋找有關聯準會是否會在 7 月恢復升息的任何線索。

美國銀行體系在經歷春季動盪後，聯準會金融監管副主席巴爾 (Michael Barr) 週二指出，聯準會探索加快銀行監管、加強壓力測試的方法。

地緣政治方面，美國國務卿布林肯訪中整體上較外界預期順利，兩國關係止跌回穩，外界預期美國總統拜登和中國領導人習近平於 20 國集團峰會 (G20)、亞太經濟合作會議 (APEC) 會面機率提高。

《華爾街日報》報導指出，布林肯結束訪中行程後稱，華府將密切注視中國在古巴活動情況，確保美國國家安全。

週二 (20 日) 四大指數表現：

標普 11 大板塊僅非必需消費板塊獨紅，其他板塊全面淪陷，能源、材料和公用事業領跌。 (圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王互見漲跌。亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.23%；Meta (META-US) 上漲 1.19%；蘋果 (AAPL-US) 漲 0.049%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.35%；微軟 (MSFT-US) 跌 1.25%。

道瓊成分股普遍走低。英特爾 (INTC-US) 下跌 3.77%；Nike (NKE-US) 下跌 3.57%；波音 (BA-US) 下跌 3.46%；陶氏化學 (DOW-US) 下跌 2.33%；Salesforce (CRM-US) 上漲 2.46%。

費半成分股逾半收黑。應用材料 (AMAT-US) 跌 0.30%；AMD (AMD-US) 下跌 0.96%；美光 (MU-US) 下跌 1.12%；德儀 (TXN-US) 下跌 1.36%；高通 (QCOM-US) 跌 2.33%；輝達 (NVDA-US) 上漲 2.61%。

台股 ADR 跌跌不休。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.56%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 0.56%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.14%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.71%。

企業新聞

特斯拉 (TSLA-US) 勁揚 5.34% 至每股 274.45 美元。繼福特與通用汽車後，電動車製造商 Rivian (RIVN-US) 也宣布加入特斯拉充電陣營，同意採用特斯拉的充電標準，讓 Rivian 客戶可以使用龐大的特斯拉超級充電站網。

現代汽車 (Hyundai Motor) 總裁兼執行長 Jaehoon Chang 週二也表示，考慮讓自家的電動車更容易與特斯拉在北美推動的充電標準兼容。

英特爾 (INTC-US) 下滑 3.77% 至每股 35.00 美元。德國總理蕭茲和英特爾執行長季辛格最終簽署了一項協定，敲定英特爾在德國東部馬德堡建晶片廠的計畫。根據協定，英特爾將在馬德堡建設兩座晶片廠。英特爾預估，建設成本將在 300 億歐元左右 (約 330 億美元)。

Nike (NKE-US) 下跌超過 3.5% 至每股 109.54 美元。摩根士丹利分析師在 Nike 下週發布財報之前下調其獲利預期。分析師提到：「運動服需求可能已經放緩，導致整個行業大量庫存過剩，潛在的逆風可能會導致 Nike 營收和獲利承壓。」

阿里巴巴 ADR (BABA-US) 挫低 4.53% 至每股 87.93 美元。阿里巴巴人事大搬風，集團董事長、董事兼執行長張勇將在 9 月卸任上述職位，專注阿里雲端發展，阿里集團將由執行副主席蔡崇信出任董事長，創業元老吳泳銘則接執行長一職。

百度 ADR (BIDU-US) 挫低 1.10% 至每股 143.52 美元。以 Gary Yu 為首的摩根士丹利分析師發布報告指出，百度是中國人工智慧 (AI) 應用日益普及的最明顯受惠者，因為該公司在自動駕駛和生成式 AI 模型等領域擁有廣泛的專業知識，以及其專有的搜尋數據。

PayPal (PYPL-US) 收紅 3.70% 至每股 68.89 美元。美國私募基金公司 KKR 宣布收購支付系統商 PayPal 旗下「先買後付」(buy now, pay later) 歐洲區貸款組合。

經濟數據

美國 5 月營建許可月率初值報 5.2%，前值 - 1.4%

美國 5 月營建許可年化總數初值報 149.1 萬戶，預期 142.5 萬戶，前值 114.7 萬戶

美國 5 月新屋開工月率初值報 21.7%，預期 - 0.8%，前值 - 2.9%

美國 5 月新屋開工年化總數初值報 163.1 萬戶，預期 140 萬戶，前值 134 萬戶

華爾街分析

由於六月節假期，美股週一休市。B. Riley Financial 首席市場策略師 Art Hogan 表示：「市場近期表現非常出色，當我們進入一個新的但假期縮短的一週時，我們必須找到可信的理由來繼續與圍繞潛在衰退仍然存在的負面因素抗衡，並面對央行持續對抗通膨的潛力。」

聯準會主席鮑爾堅稱未來政策走向將取決於數據，但股市一直處於上升趨勢根據美國個人投資者協會的數據，在截至 6 月 14 日的一週內，投資人看漲情緒從幾週前的 27.4% 上升至 45.2%，自 2021 年 11 月以來的最高水平。

摩根士丹利首席美國股票策略師 Mike Wilson 研判：「股市估值已經達到了極限，市場參與者對於錯過潛在的新牛市應保持警惕。」

JonesTrading 分析師 Mike O"Rourke 點評：「一般來說，高本益比環境只會在財報暴跌時伴隨政策利率下降。在聯準會降息之前，投資人需要檢視股市和經濟逆風。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主

