培養生技人才 東洋總座侯靜蘭深入校園談產業趨勢

積極轉型為國際藥廠的台灣東洋 (4105-TW)，不僅重視自家研發、生產與銷售實力，也積極投入產業人才培育，連續舉辦 15 年的暑假實習計畫，協助近 400 位大專院校學生了解台灣與國際藥業產業動態。總經理侯靜蘭日前更是在回國接任台灣東洋總座後，第一次進入大學校園分享 30 年的產業心得及分析未來需要什麼樣的國際藥業人才。

台灣東洋臉書日前貼文指出，其總經理侯靜蘭應邀到畢業 35 年的母校，臺北醫學大學藥學院進行演說並以「藥業人才的國際化發展：解鎖全球醫藥行業的未來力量」為題，除勉勵學弟妹要培養專業外，也要從國際藥業發展趨勢反思自己可以努力的方向。

侯靜蘭指出，全球癌症治療正積極開發標靶、免疫、抗體、細胞治療、基因治療，也將細胞治療、基因治療延伸到更多治療領域，許多臨床試驗正密集展開中，可預見的未來會有更多的新藥陸續上市。她也分析全球前 5 大 CDMO 藥廠的優勢和發展趨勢，指出速度與產能才是決勝的關鍵。顯示全球生技藥業的進步已經是飛快速度，也一定會引領創新的醫藥未來。

不過，侯靜蘭表示，雖然新藥發展會為醫病帶來希望，但在政府經費有限的情況下，如何將最適合的藥物對應最適合的患者，仍然是最具有挑戰性的課題。因此，具有醫療科技評估、熟悉醫療保險政策、藥物經濟效果分析等領域專才者 (Health Economics Outcomes Research，HEOR)，將會是生技產業關注的國際人才。

談未來產業人才需求，侯靜蘭也分享自己 30 年來的職場成長心法。她鼓勵學生要多問「What IF ……？」，要爲自己的未來，描繪出各種可能並設爲目標；要「學習新事物」，讓自己的各項能力不斷提升；要訓練「心智敏捷」善用批判性思考；要「拓展人際關係建立人脈」，對多元文化保持開放的態度。

台灣東洋總經理侯靜蘭積極將台灣東洋轉型國際化，這一年也陸續看到成果。台灣東洋自製的 Lipo-AB 在去年第四季通過美國查廠，今年第一季也開始出貨美國，拉貨力道強勁，廠區也完成產線升級，批量可達逾萬劑，目前更積極爭歐洲、東南亞市場。

另外，在疫苗領域部分，除細胞流感疫苗也新導入 65 歲以上民眾專用的佐劑流感疫苗，逐漸成為國內穩定的疫苗品牌之一；而在腫瘤治療領域，其代理全球第一個獲美國 FDA 核准用於膽管癌的標靶新藥也於 5 月 1 日納健保，開始布局標靶藥物的產品領域；新投入的鎮靜麻醉領域，台灣東洋也引進更安全、低風險、可減少術後不適反應的鎮靜麻醉新藥也順利在台上市。

台灣東洋指出，今年公司將發展困難學名藥及代理藥物的兩大策略方向定為營運雙引擎，期待左右開弓帶動東洋未來五年營運翻倍。