東洋獨家代理膽管癌標靶新藥納入健保 5月正式生效

東洋 (4105-TW) 今 (26) 日宣布，獨家代理信達生物的膽管癌標靶新藥 Pemigatinib，經健保署核定藥價獲准納入健保給付，今年 5 月起正式生效，國內患者將有國際最新的治療方案，也能減輕醫藥經濟負擔。

東洋 2021 年從信達生物引進全球第一個獲美國 FDA 核准用於膽管癌的標靶新藥 Pemigatinib。總經理侯靜蘭表示，過去膽管癌治療選擇有限，讓醫病在對抗疾病過程中遇到許多挑戰。因此東洋從醫病需求出發，分析國際最新的治療趨勢並開啟與信達生物在膽管癌標靶新藥 Pemigatinib 的代理契機。

侯靜蘭指出，今年 5 月健保署考量病友權益，將膽管癌標靶新藥 Pemigatinib 納入健保給付，核准「適用於成人接受過全身性藥物治療、腫瘤具有 FGFR2 融合或重排、不可手術切除的局部晚期或轉移性肝內膽管癌」的患者，不僅照顧病友也彰顯台灣的精準醫療水準。

近年亞洲膽管癌發生率及死亡率逐步攀升，由於初期症狀不明顯，等到發現時往往為時已晚，目前多以手術與化療為主要治療方式。不過近期研究發現，可採用精準打擊癌細胞的標靶治療方式，透過腫瘤組織基因篩檢是否有 FGFR2 融合基因後，再經醫師評估即可採用 FGFR2 抑制劑做為標靶治療。

而美國 FDA 於 2020 年 4 月核准 FGFR2 抑制劑 Pemigatinib 上市，做為全球第一個用於晚期膽管癌的標靶藥物。

侯靜蘭表示，信達生物是一家以患者為中心且積極投入創新研發的國際頂尖藥廠，旗下產品更為全球醫病帶來新的治療希望，東洋期待雙方從 Pemigatinib 膽管癌標靶新藥做為合作起點，進一步結合彼此優勢共同成為提升人類生命品質的健康夥伴。

侯靜蘭也說，Pemigatinib 膽管癌標靶新藥是台灣東洋第一個進入標靶治療領域的產品，未來除穩定提供標準療程的藥品選擇外，也會持續導入新穎的標靶治療藥物，以建構癌症治療領域用藥的完整性。

此外，台灣東洋近年也結合自身優勢與歐、美、日等先進跨國藥廠合作，期以在癌症、抗生素、麻醉鎮靜及自製的微脂體、微球困難學名藥等領域深耕發展，與合作夥伴共同爭取國際市場。