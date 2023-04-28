東洋微脂體學名藥完成產線升級 批量衝上逾萬劑

東洋 (4105-TW) 旗下微脂體兩性黴素學名藥 Lipo-AB 今年初開始在美銷售，由於是美國第二款上市的學名藥，拉貨力道強勁，廠區也完成產線升級，批量可達逾萬劑。

東洋微脂體兩性黴素學名藥 Lipo-AB，是由旗下六堵廠負責生產，去年底完成放大批量並通過美國 FDA 查廠，隨著六堵廠完成產線升級，產能利用率顯著提升。

製劑研發中心資深副總胡宇方指出，Lipo-AB 從開發、展開臨床試驗到生產上市，歷經超過 20 年，除了克服技術與法規障礙外，也從內湖廠的小批量進入到六堵廠的放大批量，所有過程都是團隊自行設計與規劃。

為提升產能，總經理侯靜蘭去年下半年組成專案團隊啟動升級計畫，達到降本增效目標，今年以來持續穩定出貨美國，未來也會依照目前的節奏穩定供貨。同時東洋也把觸角向歐洲、東南亞等市場發展，期望台灣自製的困難學名藥可以邁向全球三大洲，搶攻全球 4 億美元以上市場。

東洋擁有微脂體與微脂球兩大技術平台，可包覆親水性與親油性藥物，儘管相關藥物的專利已經過期多年，但因製程複雜、技術門檻高，至今有上市的學名藥非常少，因此也成為東洋的利基點。

此外，過去歐美法規單位對於微脂體與微脂球的著墨較少，認知也有差異，不過隨著法規單位資料趨於完整，尤其歐洲、東南亞等國家，未來東洋也會布局此兩大市場商機。

東洋在代理藥物也成果豐碩，除細胞流感疫苗也導入 65 歲以上民眾專用的佐劑流感疫苗，其代理全球第一個獲美國 FDA 核准用於膽管癌的標靶新藥也於 5 月 1 日納健保，開始布局標靶藥物的產品領域。

東洋指出，今年公司將發展困難學名藥及代理藥物的兩大策略方向定為營運雙引擎，期待左右開弓帶動東洋未來五年營運翻倍。