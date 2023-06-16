〈彰銀股東會〉公股陣營全面主導 彰銀啟動組織調整提升獲利動能

彰銀 (2801-TW) 股東會今 (16) 日召開股東會進行董監事改選，代表台新金 (2887-TW) 的董事全面退出彰銀董事會，改由公股完全主導，彰銀董事長凌忠嫄表示，將逐步進行組織調整，提升經營績效。

彰銀本屆董事改選，台新金全面退出董事會，媒體提問，在台新金退出彰銀後，彰銀是否進行組織調整並進行增資？對此，凌忠嫄指出，彰銀目前正逐步進行組織調整，涵蓋層面包括下放授信權限及內部橫向調整，調整過程中將視業務發展哪些組織可能阻礙業務推廣，將進行滾動式的調整。

至於增資部分，凌忠嫄則直言，增資需要考量股東意願，目前沒有增資打算，但彰銀每年獲利都會盈餘轉增資充實資本，彰銀的資本額在公股金融機構同業中，並非最小的。

凌忠嫄進一步指出，在國際通膨壓力、全球經濟不確定性等因素干擾下，彰銀將密切關注市場動態，適度調整營運策略提升獲利動能。

彰銀股東會今天進行第 27 屆董事改選，當選的一般董事包括：現任董事長凌忠嫄、總經理周朝崇，以及李文雄、林秀燕、張建一及黃國棟等 6 人；獨立董事 3 席分別為吳雨學、李淑華及黄照貴均為新任，董事專業領域涵蓋法律、會計、資訊等不同領域，落實彰銀董事會成員多元化之政策目標。

另外，彰銀董事會今天也承認 111 年度營業、財務報告及盈餘分配案，決議通過每股配發 0.55 元現金股息、0.25 元股票股利。