〈合庫金股東會〉央行打房恐傷換屋族 雷仲達：「先買後賣」自住用應不受影響

中央銀行再祭打房政策，針對 8 縣市第二戶購屋貸款上限 7 成，市場質疑此舉恐波及換屋的自住客，對此，身兼央行常務理事的合庫金 (5880-TW) 董事長雷仲達認為，先買後賣的換屋族不應受此規定限制。

央行 15 日理監事會議拍板調整「選擇性信用管制措施」，新增規範自然人特定地區第 2 戶購屋貸款最高成數上限為 7 成，相關措施 6 月 16 日起實施。央行總裁楊金龍對此表示，此舉是為了強化管理銀行信用資源，降低不動產授信風險。

合庫金今 (16) 日召開股東常會並舉行董事改選。針對央行對於部分縣市第二戶購屋貸款上限 7 成的規定，雷仲達股東會後受訪時指出，自住型的換屋族不應受此規定限制，至於新制是否會影響換屋的民眾，會先了解相關規定，再向央行反映看能否提出配套措施。

雷仲達受訪時說，央行的選擇性信用管制上路後，但購買第二戶的人數仍持續上升，央行基於房屋自住原則並減少第 2 戶的人數的增加，因此才決定將 8 個縣市第二戶的貸款成數限制在 7 成，但實際上目前全體銀行給予第二戶的貸款成數，平均約 7 成左右。

根據聯合徵信中心統計，第 1 季自然人新申貸第 2 筆購屋貸款人數增加，占同期新申貸購屋貸款總人數比重從去 (2022) 年第 4 季 12.6% 上升至 15.2%。

談到對房市後市展望，雷仲達認為，隨著《平均地權條例》上路，以及央行限縮部分縣市第二戶貸款成數等政策上路，對於打擊房市投機客會達到一定的成效，但在剛性需求支撐、建材及土地成本高漲等因素影響下，房價要有大幅度反轉並不容易，但在投資客，以及買第二戶、第三戶人數減少時，交易量確實會緩步下滑。