東洋微脂體學名藥今年出貨至美國 董總看好未來國際競爭力

台灣東洋 (4105-TW) 旗下微脂體兩性黴素學名藥 Lipo-AB，今年開始出貨至美國，成為全球第二家上市 Lipo-AB 的學名藥廠，同時象徵東洋在技術與研發的國際競爭力大幅提升，董事長林全與總經理侯靜蘭同聲，未來將一步步再朝國際邁進。

根據東洋最新釋出的影片，林全表示， Lipo-AB 對東洋是很重要里程碑，是因為東洋能走到國際市場，靠著具有障礙、高度技術的困難學名藥，並創造公司附加價值與國際競爭力。

侯靜蘭指出，公司維持國際競爭力是最基本的， Lipo-AB 開始出貨的里程碑，也是邁向國際第一步，未來也要一步步繼續邁進。她也肯定團隊在協作、勤奮與努力的態度下，不斷戰勝困難，並勉勵團隊持續保持創新、敏捷的工作文化。

東洋旗下治療全身侵入性黴菌的微脂體兩性黴素學名藥 Amphotericin B (Lipo-AB)，去年 11 月獲得美國 FDA 核可並取得藥證，並於今年開始鋪貨，看好已掌握訂單，該藥品上市後首年，在美市占率將攀升至雙位數。

談到 Lipo-AB 製造過程，製劑研發中心副總胡宇方提到，Lipo-AB 是在東洋六堵廠進行生產，整個開發過程，一路從小批量放大至大批量，其中許多設備都是過往沒用過的。

此外，Lipo-AB 算是全球第二個開發出的學名藥，除了代表東洋可以與國際大廠競爭外，也代表微脂體的進展，包含從頭開發到現在的量產，以及與美國、歐洲法規互相一起推進與成長。