東洋今年上市三款產品 全年營收維持成長10%

東洋 (4105-TW) 今 (28) 日召開法說，展望今年，總經理侯靜蘭表示，今年將會上市兩款重症領域用藥、含佐劑的流感疫苗將於第四季有營收貢獻，以及 2-3 筆里程碑金入帳，有望推升全年營收維持 10% 成長，毛利率站穩 60% 之上。

針對重症醫療領域，東洋今年上市兩款產品，分別為治療多重抗藥性感染的新型抗生素 Eravacycline，以及鎮靜麻醉新藥 Remimazolam，其中，麻醉新藥去年 11 月取得適應症認證後，今年將全面導入健檢市場。

侯靜蘭補充，鎮靜麻醉新藥 Remimazolam 在歐美上市不到兩年，而東洋可以代理銷售且幾乎同步國際市場在台銷售，此外，該用藥今年底會再取得全身麻醉新適應症認證。

至於流感疫苗方面，侯靜蘭表示，近期已經獲得四價含佐劑流感疫苗藥證，適用於 65 歲以上的長輩，相較於一般流感疫苗保護力 4-6 個月，含佐劑流感疫苗保護力可長達 1 年，同時減少長輩就診與住院率。

展望今年，侯靜蘭看好，麻醉藥今年進軍健檢自費市場、膽道癌用藥未來幾個月會納入健保給付，加上含佐劑流感疫苗第四季有望貢獻營收，全年營收年增幅將延續去年。

毛利率部分，財務長張國江指出，雖然流感疫苗的費用率低、毛利率也較平均略低，不過預期其他新產品陸續上市後，有助全年毛利率維持 60% 以上水準。

東洋營收比重方面，癌症占 51%、重症醫療占 27%、醫療保健占 5%、CDMO 占 9%、外銷受惠微脂體兩性黴素學名藥 Lipo-AB 出貨至美國以及泰國、越南業績成長，占比提升至 6%、其他占 2%。