儘管油價疲軟 伊拉克：OPEC+預料6月不會再次減產

儘管油價疲軟 伊拉克：OPEC+預料6月不會再次減產 (圖:REUTERS/TPG)
儘管油價疲軟 伊拉克：OPEC+預料6月不會再次減產 (圖:REUTERS/TPG)

路透獨家報導，伊拉克石油部長 Hayan Abdel-Ghani 周五 (12 日) 表示，伊拉克認為，石油輸出國家組織與夥伴國 (OPEC+) 在 6 月會議中預料不會進一步減產，是首位在油價下跌之際，對決策發表意見的產油國部長。

這是 Abdel-Ghani 接受去年上任以來首場外國媒體訪問，他說：「下一次 6 月 3-4 日開會時，將不會有額外的減產，對伊拉克來說，我們無法進一步減產。」

Abdel-Ghani 在隨後的聲明中說，伊拉克仍致力於兌現 5 月起到今年底的自願減產承諾，而且不會在 6 月 4 日的 OPEC + 會議之前，有任何額外的減產。

OPEC 和俄國為首組成的 OPEC + 去年底同意減產，以支撐隨著經濟展望惡化而下滑的國際油價。今年 4 月，OPEC + 成員國意外宣布每日額外減產約 120 萬桶，讓市場相當吃驚。

4 月宣布擴大減產後，國際油價一度大漲，但很快就無力延續，因投資人更擔心全球經濟衰退。

7 月布蘭特原油周五收盤下跌 1.1%，以每桶 75.25 美元作收，本周共下跌 1.5%。這是布蘭特原油期貨連續第四周收低。

Abdel-Ghani 說：「第二波的減產是自願的，對我們來說，在穩定市場和提振價格的幫助很大。」

4 月出人意表的減產，讓做空石油者吃了悶虧。2020 年，沙烏地阿拉伯能源部長，也是沙國王儲的阿卜杜拉齊茲親王 (Prince Abdulaziz bin Salman) 曾警告，交易員切勿大舉做空油市，敢拿油價賭博，就會嚐到「如地獄般痛苦」的滋味。

伊拉克透露，從 5 月開始，每日減產規模約 21.1 萬桶。

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+29.83%

$12,983

原投組報酬率

+22.66%

$12,266

投組標的成分

  • 40%

    擎邦

    6122

  • 20%

    虹堡

    5258

  • 20%

    曜越

    3540

  • 10%

    十銓

    4967

  • 10%

    日盛MIT主流基金

延伸閱讀

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞