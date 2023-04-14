IEA警告：OPEC+意外減產將傷害消費者 破壞經濟復甦

國際能源署 (IEA) 周五 (14 日) 警告，OPEC+ 產油國集團意外削減石油產量，可能會加劇預計中的供應短缺，並可能破壞經濟復甦。

IEA 在其最新的每月石油市場報告中表示，在經濟不確定性加劇之際，OPEC+ 產油國自稱的「預防措施」可能反而會給消費者帶來壞消息。

IEA 在報告中指出，「面對基本必需品價格上漲的消費者，現在將不得不更加分散他們的預算。」「這對經濟復甦和成長十分不利。」

在沙烏地阿拉伯和俄羅斯的領導下，由 23 個石油出口國組成的 OPEC+ 是個具有影響力的組織，定期開會決定在全球市場銷售多少原油。

4 月 2 日，幾個 OPEC+ 成員國宣布，將在年底前將全球產量額外收緊每天 116 萬桶。並宣稱這是個別國家的決定，與 OPEC+ 無關。

這次減產加上俄羅斯現有從 3 月到至少年底每天減產 50 萬桶計畫，意味著 OPEC+ 成員國的自願減產總量將超過每天 160 萬桶。

IEA 表示，石油庫存增加可能是導致這項決定的原因，並強調經合組織 (OECD) 1 月份的產業庫存達到 2021 年 7 月以來的最高水平。

IEA 指出，「預計市場將在今年下半年轉為短缺。現在，隨著這些減產從 5 月開始實施，預計市場將會提前進入短缺狀態，並在今年下半年出現更大的損失。」

IEA 指出，由於美國、巴西、加拿大和挪威等非 OPEC 國家的增產無法抵消 OPEC+ 減產，估計到今年年底來自 OPEC 國家的全球石油供應量將減少每天 40 萬桶。」

因此，隨著石油需求上升並在今年底前繼續增加，預計庫存將再次減少，價格將面臨上行壓力。