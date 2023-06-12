進口車大量到港 汎德永業5月營收創新高

進口車商汎德永業 (2247-TW) 今 (12) 日公告 5 月合併營收 57.55 億元，月增 47.63%，年增 54.77%，創單月新高紀錄，汎德永業表示，目前手上收單量仍大於交車量，將持續向品牌總代理確認交車時程，並爭取更多新車配額，今年銷售動能無虞。

汎德永業指出，新車產品線銷售動能強勁，加上缺車問題逐漸緩解，旗下兩大經銷品牌 BMW 和 Porsche 正年式新車大量到港，推升營收。

汎德永業前 5 月營收 217.95 億元，年增 21.33%，汎德永業說明，營運持續優於國內整體新車市場，主要是因 BMW 重磅電動車效益發酵，且 Porsche 加速消化先前累積的大量訂單。

其中，5 月 BMW i 系列純電車款 iX1、iX 放量交車，單月純電車款交車占比高達 3 成，並創單月電動車交車數新高。汎德永業指出，電動車 iX1、iX、i4、i7 等車款預收單踴躍，而熱門車款 3 系列與 3 系列 Touring、4 系列 Gran Coupe、X 系列、7 系列等收單也熱絡。

另一方面，Porsche 正年式新車 Macan、Cayenne Coupe 於本月大量交車，加速消化先前累積的大量訂單，待交訂單數增加中。

汎德永業認為，今年缺車情況將逐步緩解，使新車到港數量更穩定，預期第二季營運可望持續高檔，而全年新車銷售動能無虞。