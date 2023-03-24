汎德永業連3年獲利衝高 EPS 18.28元 大方配息15元

進口車商汎德永業 (2247-TW) 今 (24) 日公布去 (2022) 年稅後純益達 14.75 億元，年增 19%，每股純益(EPS)18.28 元，連 3 年創獲利新高紀綠，董事會也通過每股將配發現金股利 15 元，配息率達 82%，以今日收盤價 239.5 元計算，現金殖利率 6.26%。

汎德永業指出，去年旗下 BMW 與 Porsche(保時捷) 產品線強勁，加上新車到港情況良好，帶動銷售和交車熱潮，同時，維修保養業務也穩定成長，全年合併營收 440.6 億元，年增 4.6%，營業利益 18.28 億元，年增 17.65%。

展望後市，汎德永業看好，今年國內新車和電動車市場仍將火熱，旗下 BMW 和 Porsche 累積待交訂單數量持續增加，隨著晶片缺貨情況漸緩解，預期新車到港將更穩定，手上累積的大量訂單也有望在今年陸續交車。

汎德永業強調，將爭取更多新車配額，其中，電動車為近年銷售重心，BMW 目前已有 iX、i4、i7、iX1 等多款重磅電動新車在台上市，其中，iX1 純電運動休旅配額更已銷售一空，預計第二季抵港，可滿足先前所遞延訂單，並挹注業績動能。

而汎德永業坐落於台中市南區的「台中保時捷 4S 多功能展示中心」預計上半年開幕營運，成為國內營業面積最大的 Porsche 展示中心，硬體規格也將是亞洲第一，將全面搶攻台中豪華車市場商機，預期可進一步帶進新客群。