外資鎖定長榮航及權值股台積電、鴻海 各買超逾萬張

台股今 (12) 日在權值股大漲的力挺多頭格局下，大盤指數在盤中一度逼近 1 萬 7000 點城下，終場上漲 68.97 點，以 16955.37 點作收，成交值 2982.71 億元；三大法人外資及陸資買超、投信買超、自營商賣超，合計買超 94.06 億元，外資主要買超長榮航 (2618-TW)、台積電 (2330-TW) 及鴻海 (2317-TW)。

台北股市集中市場 12 日外資及陸資買超 92.12 億元，投信買超 18.7 億元，自營商賣超 16.76 億元，在期貨市場方面，今天外資及陸資淨交易口數爲多單減碼 129 口，未平倉合約口數爲多單 20648 口。

台北股市集中市場 12 日外資及陸資買超較多的個股爲，長榮航、鴻海、台積電、華邦電、友達、華紙、彰銀、南亞科、台達電、華孚；台北股市集中市場 12 日外資及陸資賣超較多的個股爲，緯創、新光金、英業達、中信金、三陽工業、元大金、金寶、華新、台玻、聯合再生。

台北股市集中市場 12 日投信買超較多的個股爲，日月光投控、廣達、開發金、陽明、彩晶、佳世達、威健、聯電、京元電、台達電；台北股市集中市場 12 日投信賣超較多的個股爲，台泥、群創、定穎投控、中信金、英業達、元大金、國泰金、新光鋼、遠東新、第一金。

台北股市集中市場 12 日自營商買超較多的個股爲，緯創、鴻海、友達、長榮、華邦電、群創、精聯、遠東新、聯電、台達電；台北股市集中市場 12 日自營商賣超較多的個股爲，長榮航、威盛、華航、廣達、英業達、華新、技嘉、中信金、合庫金、兆豐金。

證券分析師黃漢成指出，台股仍處於高檔震盪整理格局，資金於台北股市在電子、觀光、重電及 AI 概念之間輪動趨勢不變，今天買盤也進一步切入 5 月業績表現佳的個股，雖然部分個股的漲幅已高，但由其已經發布的營收數據來看，第二季的獲利實績也將成股價的重要支撐，預估壓回幅度不會太大，投資人仍可留意成長型個股。