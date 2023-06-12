比起FOMC，更須關注的BOJ會議同步來襲

本週將是央行週，眾所周知最具焦點話題的莫過於 FOMC 會議，不過本次會議不升息幾乎可確定，而市場更關注的是 7 月預期升息機率居高不下，筆者認為這個疑問不會得到回覆，鮑爾與 FED 全體呈現邊看數據邊決策，不會有預測與提前反應的明確指引，就是用同步或落後指標來進行決策。

更撲朔迷離的反而是日本央行會議

然而關於 BOJ(日本央行) 的決策 - YCC 是否調整，反倒共識還是相當模糊，各方研究報告、專家統計調查，都還是有相當分化兩極的看法，這反而是這個央行週更應該關注的，因為沒有共識、不確定性就是最造成市場震盪的關鍵事件，更何況日圓套利已經盛行數十年，會牽動到美元兌日幣匯率、國際短期利率與風險性資產的評價，YCC 若調整無疑是國際資金去槓桿。

時間在何時? 6/16(五) 11:00

FOMC 是台灣時間的 6/15(四) 2:00，BOJ 的決策在隔日，而且是亞股的交易時段，當然也是台股盤中時段!

事前看什麼 - 美元對日幣匯率、IRS

如前段所述，BOJ 政策之所以影響重大，就是因為借日圓匯出，並進入國際資本市場投資，已經是行之有年且金額巨大的資金流動模式，且日美利差隨著 FED 升息更是急遽擴大，截至 2023 大家可能會感受到還在零星升息並縮表，但事實上日本光是不時艱辛維持 YCC 政策，所進行的購債規模其實可抵消 FED，目前國際資本並沒有劇烈縮表，甚至 23Q1 是擴張大撒錢。

因此美元對日幣匯率是直觀上的風向球，日圓轉升將是利空，首當其衝的是全世界去槓桿產生的程式單連動，並且日幣轉升對日股獲利的影響，原先匯率利多轉利空，也將影響亞股的連動，簡述的情境如上，貶值可反向解讀 (利多) 即可。

另外對標 YCC 政策的是日本 10 年國債，因此日本 10 年期 IRS 觸及 0.7% 以上，將是更為直觀、連動交易員對日本央行政策不管事前事後的情緒反應指標

結論:

關於央行週投資人除了看 FED，也該關心 BOJ，日圓的資金量體也相當龐大，對資本的劇烈影響不在話下，且在時段上是台股交易時間，並且日股的創高與多頭趨勢是否終結，也將影響亞股的整體連動

（撰文者：永誠資產管理處分析師 范振峰）

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