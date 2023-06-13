〈興富發股東會〉下半年房市交易可能量縮 但仍看好商用不動產市場動能

上市建商興富發 (2542-TW) 今 (13) 日召開股東會，對於平均地權條例修正案將在 7 月 1 日起施行，興富發副總經理廖昭雄指出，市場上對於住宅的剛性需求仍將存在，而興富發同時也看好在都會區商辦的需求，在租金持續上漲的格局下，未來幾年商用不動產產品在興富發的產品組合上也將有重要的比重。

廖昭雄指出，2023 年興發富發在台北市蛋黃區將推出總銷 150 億元的商辦，且在南港的「T1」辦公大樓也完工，預估總銷在 73 億元。

廖昭雄指出，興富發對規劃的商辦、住宅產品都按原有計畫推出，但以目前市場缺工的狀況來看，部分建案完工延後已達 3 個月，可能造成銷售、入帳進度的落後，但興富發仍看好全台市場，總價在 650-1300 萬住宅剛需首購產品。

在土地開發方面，興富發指出，將轉向參與公部門標案、合建開發，降低對融資的依存度。包括合併子公司，未來 7 年計劃推出 15 案、總銷金額超過 1300 億元，預期至 2029 年新屋完工規模將高達 4441 億元。

在觀光產業的布局，興富發加盟萬豪集團品牌的台南安平雅樂軒酒店，在 2022 年 1 月營運後，住房率穩定上升。預計 2023 年，金山凱悅溫泉酒店即將開幕投入營運，同時，高雄的凱悅酒店也在籌備中。