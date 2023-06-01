〈房產〉剛性需求+交屋潮挹注 六都5月房市交易量創今年新高

全台六都會區分別公布 2023 年 5 月「建物買賣移轉棟數」，六都交易量合計為 2 萬 1368 棟，爲今年來最大量，月增 33.7%，年減 6.4%，今年前 5 月交易量累計爲 8 萬 6640 棟，年減 21.4%，爲 5 年來同期新低。5 月的交易量並以新北的 5562 棟最多，月增 43.9%，成長幅度也六都之冠。

永慶房屋研展中心副理陳金萍說明，5 月六都建物買賣移轉棟數月增 33.7%，新北市、桃園市、台中市與高雄市量增幅度均逾 3 成，其中新北市月增 43.9% 與桃園市月增 40.3% 最多，台中市與高雄市則分別較 4 月成長 32.4% 與 34.0%。整體而言，除了台南市外，其餘五都 5 月建物買賣移轉棟數均是今年來單月最佳。

陳金萍並指出，新北市建物買賣移轉棟數月增幅 43.9%，除了自住、長期置產需求回穩外，還受惠於交屋潮湧現，包括新莊區、三重區與汐止區都增加 200 棟以上的交易，而桃園市則呈現多點開花的狀況，包括桃園區、龍潭區、中壢區等共 7 個行政區建物買賣移轉棟數較 4 月增加逾百棟，量增明顯；台中市則主要以三大屯區合計月增 778 棟，推升整體量能，至於高雄市則是以仁武區增加 212 棟最多，鼓山區與三民區也月增超過 100 棟，讓高雄市整體交易量能明顯增加。

由於 5 月的建物買賣移轉棟數反映的是 4 月至 5 月初的市況，因平均地權條例修法大致底定，政策衝擊淡化，房市也回歸供需基本面，自住、長期置產需求撐盤，交易量回穩，另外有利因素在於 5 月新屋交屋潮挹注交易量能，推升 5 月交易呈現月增。

不過，信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德指出，會造成短期移轉大幅波動主要有三個因素，首先市場景氣明顯轉變，第二個就是地政機關當月上班天數，第三個則是短期大量交屋，也會造成移轉短期波動，而這次很明顯主要影響力量是來自於工作天數影響，4 月地政機關只開門上班 17 天，進件辦理房屋移轉的案量相對較少，5 月地政機關開門工作天數高達 23 天，工作天數比起 4 月多出 35%，因此出現移轉棟數增加的現象，觀察實際上仲介交易狀況，3、4 月狀況表現其實差異不大。

曾敬德表示，去年 4 月疫情逐漸開始蔓延，5 月後建物買賣移轉棟數開始轉弱，隨去年同期基期逐漸下滑，預料後續的移轉棟數年增率有機會開始持平或轉正，不過整體房市已經是自用當道，購屋人精挑細選理性購屋，短期房市不會太好也不至於太壞。

就 2023 年 5 月單月移轉棟數而言，全台六都建物買賣移轉棟數年減 6.4%；其中台北市年減 16.8%，及台南市的年減 12.6% 的衰退幅度較爲明顯，陳金萍指出，111 年 5 月六都建物買賣移轉棟數是去年單月第三高量，反觀今年 5 月房市市況，可以發現在平均地權條例修法政策衝擊逐漸淡化，而全球通膨預期心理下，自住、置產需求回溫，加上交屋潮的挹注，讓今年 5 月六都交易年減僅 6.4%，已不若前 4 個月單月同比都有雙位數的量縮。

而在今年 5 月全台六大都會區建物買賣移轉棟數方面，六都整體交易量合計為 8 萬, 640 棟，與去年同期年減 21.4%，仍是自 2019 年來最低交易紀錄，創五年新低；其中台南市與高雄市分別年減 15.4% 與 18.3%，減幅最小，其餘四都年減幅都超過 2 成，