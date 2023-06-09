華鎂鑫取得90MW案場開發案 簽約金30.15億元

綠能新兵華鎂鑫 (8087-TW) 今 (9) 日下午召開重訊記者會，說明華鎂鑫取得開發總容量達 90MW 地面型太陽能電廠權利，並發包予承包商建置相關工程，工程金額 30.15 億元。

華鎂鑫預期，第一階段裝置容量每年約可提供 5000 萬度綠電，整體開發總容量每年約可提供 1.1 億度綠電，為推動 2050 年淨零碳排貢獻潔淨能源，挹注台灣能源轉型。

華鎂鑫已正式轉型發展再生能源事業，經櫃買中心核准自 7 月 3 日起變更產業類別為「環保綠能」業。公司多方面布局開拓電廠專案，包含漁電共生太陽能案廠、農電共生案廠、儲能案場，以及綠電銷售等，電廠資產管理規模已超過 123MW。

目前主要建置電廠為台南七股漁電、屏東漁電及桃園儲能三大案場，皆依規劃進度逐步完成中；再生能源案廠開發、技術服務收入及統包工程收入將陸續貢獻營收，下半年起營運可望逐步成長，明年也樂觀可期。

華鎂鑫 5 月合併營收為新台幣 2400 萬元，月增 92%，年增 208.99%，累計前 5 月營收 5400 萬元，年增 73.53%；華鎂鑫指出，5 月受惠台南七股漁電案場工程承攬收入增加所致，預期下半年起，各案場 / 電廠皆依進度順利進行，營運已

如預期漸入佳境，加速成長曲線上揚。

展望後市，華鎂鑫看好，綠能科技已是全球趨勢，公司看好未來前景，致力於整合發展策略，透過結合推動綠能基礎建設、推廣再生能源發展、以及與國際大廠合作等具體作法，期待從發電、用電、系統、產業及環境五大面向齊頭並進，配合政策達成 2025 年再生能源發電量占比達 20% 的目標。