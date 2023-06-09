〈稅收統計〉所得稅入帳+證交稅翻紅 台灣5月稅收6217億元、年增1.1倍

財政部今 (9) 日公布 5 月稅收統計，台灣 5 月稅收共 6217 億元，較去年同期大增 1.1 倍，主因是今年綜所稅申報期恢復 1 個月，所得稅款入帳所致；累計前 5 月稅收 1 兆 2402 億元、年增 36%。

財政部統計處專門委員梁冠璇表示，前 5 月稅收較去年同期增加 3285 億元，以營所稅增加 2976 億元、綜所稅 368 億元、營業稅 78 億元，但土增稅年減 162 億元、證交稅減少 150 億元。

梁冠璇表示，統計前 5 月包括營所稅、綜所稅、關稅、營業稅、房屋稅及印花稅等 6 項稅目均創歷年同期新高。

其中在營所稅部分，5 月營所稅 3193 億元、年增 12.8 倍，累計前 5 月稅收 3369 億元、年增 7.6 倍。主要是結算申報期限恢復成一個月，入帳時間與去年不同所致。

綜所稅部分，5 月實徵淨額 591 億元，較去年同期增加 252 億元、年增 74.1%；累計前 5 月稅收 2060 億元，較去年同期增加 368 億元、年增 21.7%，主要是結算申報期限與去年不同，以及利息所得扣繳稅款增加所致。

證所稅部分，5 月日均成交量 3009 億元，成交量創 13 個月來新高、年增 9%，5 月，5 月證交稅收共 159 億元，較去年同期增加 16 億元、年增 10.9%。

根據財政部統計，今年前 5 月股市日均量 2847 億元、年減 15.6%，前 5 月稅收 649 億元，較去年同期減少 150 億元，減幅為歷年同期第二大減量、減幅為 18.7%。

梁冠璇表示，目前看來股市成交量萎縮已有所改善，至於 AI 效應對證交稅挹注成效有多少，還需要再進一步觀察。