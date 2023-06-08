欣興5月營收仍不見振作 年減近3成 三大法人賣超近萬張

欣興 (3037-TW) 自 2022 年第四季起的產能利用率明顯下滑，至今仍未見明顯回升跡象，欣興今 (8) 日公布 2023 年 5 月營收爲 85.98 億元，月增 2.74%，年減 29.36%，累計前 5 月營收 435.33 億元，年減 19.42%，外資今天大舉反手賣超台股 167 億元的同時，欣與也遭三大法人賣超 9362 張。

不過，欣興董事長曾子章預期，2023 年下半年營運會比上半年好，同時，面對目前熱門的 AI 相關產品需求，欣興對於未來新廠投資達到 300 億元規模，主要就是鎖定準未來高速傳輸的 AI 伺服器及載板產品市場大量需求。

欣興自去年第四季起的產能利用率下滑，載板及 HDI、PCB 的需求沒有回升，而且包括 HDI、PCB 均為成熟製程的產品，欣興也在想辦法能與同業有差異化，以強化競爭力，而 IC 載板何時能止住市場的下滑趨勢，也要看客端需求修正的狀況與整體市場供應的多寡決定。

欣興 2023 年第一季財報營收爲 265.66 億元，毛利率 20.56%，季減 15.34 個百分點，年減 11.75 個百分點，單季稅後純益 40.95 億元，季減 44.36%，年減 37.35%，每股純益 2.7 元。

欣興今天收盤價報 167 元，下跌 9 元或 5.11%，成交量放大到 5.36 萬張。