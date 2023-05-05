三大法人同步買超欣興1.26萬張 外資敲進開發金等金控股

台股今 (5) 日並沒有明顯主流類股引導大盤大力向上推進，大盤終場收小紅收漲 17.04 點，三大法人合計賣超 7.33 億元，但欣興 (3037-TW) 爲外資首要買超標的，此外，外資也對金融股的開發金 (2883-TW)、彰銀 (2801-TW)、台新金 (2887-TW) 有買超的動作。

今天三大法人同步買超欣興 1.26 萬張，其中以外資買超 9180 張最多。

今天集中市場外資及陸資賣超 5.33 億元，投信買超 4.93 億元，自營商賣超 6.93 億元；今天期貨市場外資及陸資交易淨口數爲 656 口，未平倉合約口數爲多單 17756 口。

今天集中市場外資及陸資買超較多的個股爲欣興、開發金、彰銀、台新金、漢翔、新光金、玉山金、佳龍、第一金、臺企銀。今天集中市場外資及陸資賣超較多的個股是，宏碁、明基材、大亞、東元、陽明、元晶、樂事綠能、華邦電、中工、華新。

今天集中市場投信買超較多的個股爲，緯創、廣達、開發金、欣興、正隆、永豐金、東元、元大金、中信金、雄獅；今天集中市場投信賣超較多的個股爲，華紙、富邦媒、裕隆、長榮航太、華夏、天鈺、金像電、安集、穎崴、華邦電。

今天集中市場自營商買超較多的個股爲，欣興、群創、友達、聯電、全台、神基、中信金、緯創、裕隆、鴻海；今天集中市場自營商賣超較多的個股爲，華航、東元、奇鋐、台泥、永豐金、漢翔、TPK-KY、啟碁、三陽工業、中工。

證券分析師黃漢成指出，在現階段台股沒有明顯主流類股引導，大盤量能狹幅震盪難有重大突破，在市場景氣並沒有好轉且美股持續大跌之下，台股上又有月線及季線反壓，恐將迎來另一波的大跌。