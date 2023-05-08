三大法人終結連3賣 外資、投信同步買超欣興最多

台股加權指數今 (8) 日一度衝破 15700 點，寫 4 月下旬以來新高，終場收在 15699.57 點，上漲 73.5 點，成交值擴大至 2147.92 億元，三大法人同步買超，終結連 3 賣，其中，外資和投信同步買超最多的個股是欣興 (3037-TW)，合計買超達 34 億元。

三大法人今日合計在集中市場買超 82.58 億元，其中，外資買超 58.92 億元，終結連 3 賣，投信買超 13.35 億元，為連 8 買，自營商轉買超 10.31 億元。

外資前 10 大買超標的主要有欣興、元大滬深 300 正 2(00637L-TW)，中信金 (2891-TW)、建準 (2421-TW)、聯電 (2303-TW) 和永豐金 (2890-TW) 均超過 1 萬張，元大金 (2885-TW) 近 1 萬張，國票金 (2882-TW)、大同 (2371-TW) 在 8000 張上下，彰銀 (2801-TW) 近 7000 張。

若以金額來看，同樣是欣興為外資加碼主軸，買超金額逾 26 億元。

而外資賣超前 10 大標的則有群創 (3481-TW)2.4 萬張，華新 (1605-TW)1.8 萬張，開發金 (2883-TW)1.6 萬張，陽明 (2609-TW)、台新金 (2887-TW) 和廣運 (6125-TW) 均逾 7000 張，欣陸 (3703-TW)、元大 AAA 至 A 公司債 (00715B-TW) 和京元電子 (2449-TW) 均超過 5000 張，中鼎 (9933-TW) 近 4800 張。

投信方面，買超前 10 大標的同為欣興近 5000 張，金額達 7.76 億元，其次有東元 (1504-TW)、緯創 (3231-TW)、開發金、永豐金在 2000 張上下，華城 (1519-TW)、中華 (2204-TW)1400 張上，定穎投控 (3715-TW)、元大金和宏碁 (2353-TW)1000 張之上。

而投信賣超前 10 大標的分別為華新 1.1 萬張，元晶 (6443-TW)2000 餘張，台化 (1326-TW)1700 餘張，台半 (5425-TW)、亞泥 (1102-TW) 和新唐 (4919-TW) 均在 1000 張，華邦電 (2344-TW)、世紀鋼 (9958-TW)、元太、威剛 (3260-TW) 均逾 600 張。

元大投顧指出，聯準會升息 1 碼，金融市場反應不再激烈，顯示升息議題漸落幕，接下來市場焦點將回到基本面，上市櫃公司正在發表季報，陸續揭曉到 5 月中，4 月營收也同步公告，觀望氣息自然濃厚，數字好壞對個股短線走勢易造成影響。