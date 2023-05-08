欣興4月營收不振 年減近25% 外資卡位今買超1.64萬張

欣興 (3037-TW) 自去年第四季起的產能利用率下滑，仍未見明顯回升跡象，欣興今 (8) 日公布 2023 年 4 月營收爲 83.69 億元，月減 3.41%，年減 24.99%，累計 1-4 月營收 349.35 億元，年減 16.56%；但外資今天在台股買超 58.92 億元，第一名爲買超欣興 16424 張，買超金額達 25.79 億元。

欣興今天收盤價報 161 元，上漲 8.5 元或 5.57%，成交量放大到 6.5 萬張。

欣興 2023 年第一季財報營收爲 265.66 億元，毛利率 20.56%，季減 15.34 個百分點，年減 11.75 個百分點，單季稅後純益 40.95 億元，季減 44.36%，年減 37.35%，每股純益 2.7 元。

欣興自去年第四季起的產能利用率下滑，載板及 HDI、PCB 的需求沒有回升，而且包括 HDI、PCB 均為成熟製程的產品，欣興也在想辦法能與同業有差異化，以與同業競爭，而 IC 載板何時能止住市場的下滑趨勢，也要看客端需求修正的狀況與整體市場供應的多寡決定。

同時，在市場需求的持續修正中，欣興放緩資本支出，2023 年預計資本支出 354 億元，且 HDI、PCB 產能不再擴充，同時在 IC 載板產能預估只增加 3%。

此外，同屬蘋果及 ABF 概念股的臻鼎 - KY(4958-TW) 今天也公布 4 月營收爲 71.4 億元，月減 21.69%，年減 30.95%，2023 年 1-4 月營收爲 386.85 億元，年減 12.59%。臻鼎 - KY 今天也獲外資買超 2053 張。

臻鼎 - KY 股價今天收盤報 115.5 元，上漲 2 元或 1.76%，成交量 4281 張。