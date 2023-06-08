元太攜手Kohler 打造可變色電子紙馬桶

電子紙大廠元太 (8069-TW) 今 (8) 日宣布，攜手廚房衛浴與馬桶品牌科勒 (Kohler) 推出首款包覆電子紙的概念款智慧馬桶 NUMI2.0，並在中國國際廚房衛浴設備展亮相。

元太指出，該新品採用元太可動態變色、可彎折切割塑形的 E Ink Prism 電子紙材質，激發出科勒全新創作，讓精品馬桶外觀保持雋永、俐落的幾何造型，卻也能不斷變化顏色與圖騰，客製化造型，以供用戶營造居家獨有的張力與空間氛圍。

元太董事長李政昊表示，創新產品設計翻轉公司對馬桶便座的想像，令人驚艷，展現出電子紙可用於各種表面的真實特質，感謝夥伴前衛創新的設計，這樣的應用會越來越常出現在沒想過的地方，讓每一個表面變得更加智慧與節能，是公司一直在努力的方向。

E Ink Prism 電子紙薄膜是一種設計材料，可以改變日常生活中所觸及的表面，實現顏色動態變化，讓個人表達和設計更加自由，也應用在建築外觀、裝潢隔間與汽車外殼等產品，尤其以其極低耗電、輕薄耐用的特質，耐水性、耐塗刮，適合貼附於不同的立面與各式基板整合。

元太補充，此次專案也世公司首度將電子紙應用至衛浴設備的經驗，也意味著顯示科技將跨足居家聯網、智慧生活市場的里程碑，揭示著科技與藝術精品透過電子紙，於居家器物上得以交融，在與肌膚最親近的家具表面，強化使用者體驗。

NUMI 智慧馬桶則是科勒的頂級產品，以創新前衛的科技靈感，打造出優雅、感官刺激十足的如廁體驗。在空間中，衞浴設施不再只有實用取向，也能讓用戶享受沉浸式的聲光體驗，營造森林、晨曦，海灘等不同情境的任務，而透過可變色的外表，馬桶展示出不同的形象，是其中的關鍵。