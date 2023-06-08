日月光響應世界海洋日 串聯全台守護台灣美麗海洋

日月光投控 (3711-TW) 及日月光環保永續基金會今 (8) 日攜手內政部警政署，共同舉辦「2023 日月光海洋日」，還有關係企業宏璟建設、福隆國小、福連國小、及全台潛水隊員和社會大眾等約 600 人，在全台 7 個潛水地點舉辦淨海撿拾垃圾活動，以實際行動關懷台灣這片土地及海洋，守護地球海洋生態及環境。

日月光此次也邀請供應商夥伴像是廠區廢塑料回收商大豐環保、綠電夥伴富威電力以及產學合作的銘傳大學由足球隊，頂著豔陽在福隆海水浴場進行淨灘活動。

日月光環基會依循日月光投控「低碳使命、循環再生、社會共融、價值共創」四大永續發展指標，積極推動環保公益事業，並在 2021 年成立「日月光環保潛水隊」，以實際行動守護台灣海洋生態環境，今年更擴大淨海範圍，連結福隆、龍洞、澎湖、墾丁、小琉球、綠島、蘭嶼 7 個地點，同步淨灘及淨海，在聯合國世界海洋日的這一天，向人類賴以生存的海洋致敬，也展現日月光照護海洋的決心。

日月光投控行政長暨日月光環保永續基金會執行長汪渡村表示，在聯合國世界海洋日的今日，以實際行動做表率，期待以潛水淨海的方式，吸引更多有志民眾參與，將持續低碳使命，號召更多企業、團體、員工一起投入淨灘、淨海的行列，共同守護台灣美麗海洋。

內政部警政署長黃明昭率保七總隊、保三總隊、警專學生、瑞芳分局等眾多警職人員響應此活動，指出警察長期守護治安工作，維持社會祥和，同樣的理念運用在今天活動上更具意義，一樣可以守護海域，提供乾淨舒適的海洋環境。

新北市福連國小校長梁均紘表示，該校的位置離海域只有幾步路，長期已將海洋教育深值在孩子的心中，今天更榮幸能結合日月光擴大守護這一片美麗海洋。

日月光潛水隊員姚懿姍表示，個人因為喜歡海洋而進入到潛水的領域，有幸得知公司成立日月光潛水隊，進而投入到淨海行列，也呼籲有興趣參與淨海的民眾可以一同響應淨海的義舉。

2021 年日月光環保潛水隊選定東北角、綠島、小琉球作為起點，共完成 54 場淨海、31 場淨灘、參與人數超過 1164 人，而除了淨海、淨灘外，也投入資源進行「環保潛水隊員培訓」，開辦第一年就培訓了 45 名潛水員，參與人員來自各行各業，陸續有教師、護理師、工程師等，報名加入日月光環保潛水隊的培訓計畫，2021 年總計清除 5 公噸的海岸海洋垃圾。

今年將擴大淨海服務場域，新增墾丁、蘭嶼與澎湖，且以澎湖為起點，預計今年動員超過 200 人次的潛水員來復育 540 顆珊瑚，並定期去觀察、維護和清潔珊瑚磚，並導入澳洲學者提出的珊瑚觀察（Coral Watch）監測計劃，透過珊瑚健康色卡來比對珊瑚的變化，以量化珊瑚健康數據，做健康檢測紀錄。

也為 Coral Watch 全球數據庫、國際珊瑚礁監測網絡（Coral Net）做出貢獻，增加人類對珊瑚礁、珊瑚礁白化、氣候變化的了解，期許在未來十年內，將目標延伸至全台灣各大潛水勝地及所有離島海岸。

今日活動除串聯全台共 7 個地點舉辦淨海、淨灘外，淨灘活動也響應環保，現場不提供一次性的瓶水，以補水站與循環杯供當日民眾適當補充水分，而收集淨灘所使用的垃圾袋為日月光廢塑膠回收再製環保垃圾袋，將原本使用一次性的氣泡袋、打包膜、泡棉等，將其廢料破碎、造利製程、吹袋、製袋再次於今日淨灘回用，在交通接駁的部份為了避免碳排的產生，也備有參與民眾遊覽車接駁，降低前往活動的車輛數，避免產生不必要的二氧化碳，真正達成環保永續的落實。