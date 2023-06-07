日月光砸21.67億元認牧德私募現增 持股23.07%成最大股東

PCB 及半導體檢測設備廠牧德 (3563-TW) 今 (7) 日宣布由日月光投控 (3711-TW) 旗下的日月光半導體以每股 161.5 元認購私募股 1 萬 3418 張，總金額爲 21.67 億元，日月光將持有牧德增資後股本 5.81 億元的 23.07% 股權，也成為牧德的單一法人股東。

此次 AOI 設備廠牧德私募現增案，是牧德 5 月 25 日股東會通過在 1.5 萬張的額度內辦理私募現金增資案後，隨即在今天完成訂價，並由日月光半導體以每股 161.5 元認購私募股 1 萬 3418 張，總金額爲 21.67 億元。也牧德上市掛牌以來第二度的籌資。

牧德在 2020 年第二季以每股 250 元辦理發行 2120 張現增股，公開募集 5.3 億元，但今天的私募發行新股所募集的資金則高達 21.67 億元。

牧德 5 月營收爲 1.97 億元，創 14 個月來新高，月增 2.35%，年增 11.89%，2023 年前 5 月營收 9.2 億元，年減 5.95%。在 PCB 廠陸續計劃赴東南亞設廠同時，牧德也與規畫在東南亞建廠的客戶密切配合，搭配客戶的建廠計畫，提供在地化的服務量能。

牧德 2023 年第一季營收 5.31 億元，毛利率 62.98%，季增 4.68 個百分點，年增 4.57 個百分點，稅後純益 1.57 億元，季增 42.44%，年減 13.57%，每股純益 3.5 元，爲近三季以來獲利新高。

牧德指出，公司對 2023 年整體看法謹慎保守，並持續觀察庫存去化狀態以及客戶端產能利用率的狀態。牧德持續協助客戶導入高性價比新產品的量產、優化資本支出以及人力成本，提升競爭力。新產品貢獻營收的比重將持續攀升。

今年以來，設備廠搶食半導體逐漸擴大的商機，除牧德的私募現增案外，迅得 (6438-TW) 爲興建中壢新廠，也以發行 CB 及辦理現增籌資約 6 億元，爲 2023 年以來首件辦理市場籌資的設備廠。

迅得 2023 年的 20 億元資本支出預算，較 2022 年倍數成長，主要用於投入中壢新廠的營建及設置，且中壢新廠將於本季動工，於 2025 年完工貢獻產能。