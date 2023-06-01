上市公司員工酬勞前10名 半導體包辦8名次 日月光550.8萬元稱雄

證交所今 (1) 日公布上市公司員工平均薪資費用，排名前 10 名的公司中，半導體就包辦 8 個名次，日月光投控 (3711-TW) 以 550.8 居冠，瑞鼎 (3592-TW)500.1 萬元緊追在後，聯發科 (2454-TW) 則以平均薪酬 499.2 萬元排名第三。

根據證交所今天最新公布的上市公司員工薪酬，薪酬水準前 4 名的產業全為半導體產業，其中日月光投控、瑞鼎員工平均薪資費用均有 500 萬元以上水準，v 聯發科則以 499.2 萬元排名第三，第 4 名則是瑞昱 (2379-TW) 平均薪資費用約 461.7 萬元。

航運長榮 (2603-TW) 則是唯一躋身前 10 名的航運業，員工平均薪資費用為 455.3 萬元，擠下聯詠 (3034-TW)、創意 (3443-TW)、矽創 (8016-TW)、敦泰 (3545-TW) 等半導體業。

另外，陽明 (2609-TW) 員工薪酬平均 321.6 萬元在上市公司排名第 13，護國神山台積電 (2330-TW) 員工薪酬平均 317.5 萬元排名第 14。

在航運族群部分，貨櫃三雄中長榮、陽明分別以平均薪酬 455.3 萬元、321.6 萬元在航運股中分居冠亞軍，遠雄港 (5607-TW) 則以 309.4 萬元排名第三，萬海 (2615-TW) 平均薪酬 302.5 萬元排名第四。

金控股部分，兆豐金 (2886-TW) 員工平均薪酬約 153.6 萬元居冠，第一金 (2892-TW) 平均薪酬 151.6 萬元排名第二，中信金 (2891-TW) 平均薪酬 149.6 萬元排名第三，合庫金 (5880-TW) 平均 146.2 萬元排名第四，元大金 (2885-TW) 則以 141.8 萬元排名第五。

另外，證交所表示，配合今年度的產業類別調整，將在 7 月 3 日以調整後產業類別彙總揭露上市公司 111 年度「非擔任主管職務之全時員工薪資資訊」，包括員工人數、薪資總額、薪資平均數及薪資中位數，暨公司經營績效與員工薪酬之關聯性與合理性說明。



