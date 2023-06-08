晶心科、瑞薩搶攻物聯網 打進華碩單板電腦

華碩 (2357-TW) 智慧物聯網 (ASUS IoT) 今 (8) 日推出 Tinker V 多功能單板電腦(SBC)，搭載晶心科(6533-TW)64 位元 RISC-V 處理器，並支援 Linux Debian 和 Yocto 作業系統；小巧的 Pico-ITX 尺寸亦整合豐富的連接埠，加上長期供應及可靠支援，是物聯網和閘道器應用的理想首選。

晶心科指出，RISC-V 處理器採用精簡指令集 (RISC) 原則的開源指令集架構 (ISA)，與傳統的 x86 和 Arm 平台相比，其決定性優勢在於 ISA 的開源特性，企業可在 RISC-V 架構下自由修改並最佳化 (IC 架構)。

隨著 RISC-V 架構的 Tinker V 問世，意味華碩智慧物聯網持續精益求精，加速相關領域的技術研發與創新，為世界各地人們提供更便利高效的生活環境。

華碩全新 Tinker V 搭載瑞薩電子 (Renesas) 的 RZ/Five MPU 微處理器，以及晶心科技的 RISC-V AndesCore AX45MP 單核心，可支援 1.0 GHz 的操作頻率，另具備廣泛的工業用途週邊，包括 GPIO、micro-USB、雙 Gigabit 乙太網路，一對控制器區域網路介面和兩個 RS232 COM 連接埠，同時還配置 1GB 內建記憶體，可選配的 16GB eMMC，並能承受 - 20°C 到 60°C 的寬溫。

針對 Tinker V 的推出，瑞薩電子 (Renesas) 企業基礎設施業務部副總加藤茂樹表示，很高興與華碩合作，並一起見證我們的通用 RZ/Five MPU 微處理器如何為 RISC-V 在物聯網系統中的拓展做出貢獻。期待透過此次合作為客戶帶來更全面、基於 RISC-V 的 MPU 解決方案。

晶心科總經理暨技術長蘇泓萌博士也表示，晶心科與華碩智慧物聯網攜手推出令人為之振奮的 Tinker V，這款功能強大的單板電腦採用 Andes AX45MP 單核心，希望未來在全球工業市場創新者的裝置中，能看到更多嵌入 Andes 先進的 RISC-V 處理器系列。