封測業首創 日月光攜手產官學推「封測機台安全白皮書」 強化職場安全健康

日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 旗下ㄖ月光今年進一步與產官學界合作，共創半導體封測產業第一份「封測機台安全白皮書」，以一致性的安全標準規範，讓業界有跡可循，形塑封測業的共同安全 DNA，攜手持續強化職場安全健康，建構友善的工作環境。

日月光長年秉持「以人為本」的核心理念，建構優質健康的工作環境，積極主動塑造企業安全文化，先前就曾榮獲勞動部 110 年「國家職業安全衛生獎－企業標竿獎」的肯定。

日月光今日也在高雄廠研發大樓舉辦「封測機台安全白皮書推廣暨安全與技術論壇」，產官學界共襄盛舉，官學界代表包括勞動部職業安全衛生署副署長朱金龍、高雄市政府勞工局長周登春、國立高雄科技大學環境與安全衛生工程系主任陳勝一、中華民國工業安全衛生協會副秘書長黃建平等。

產業界則包括日月光投控旗下高雄廠總經理羅瑞榮、中壢廠環安衛處長袁崇松、矽品精密環安衛處長莊欽傑，以及艾克爾、京元電 (2449-TW)、南茂 (8150-TW)、華泰 (2329-TW)、欣銓科技 (3264-TW)、美商科磊 (KLAC-US) 等代表，透過共同完成宣誓儀式，代表機台安全白皮書正式頒布。

此次會中同步邀請產業專家與現場貴賓進行分享，分別為半導體及顯示器設備領導廠商，台灣應用材料資深經理黃崇琦，講述面對競爭的市場環境，機台技術快速推陳出新，但其防護性能及規範其實是最基本且重要的關鍵，提供使用者完善的安全保障，才能有更好的作業品質。

工安協會副秘書長黃建平則分享透過虛擬實境技術，取代實體現場環境操作的實際應用，藉由沉浸式的模擬體驗，不僅能讓人員快速學習、獨立上線作業，在反覆操作演練下，提升工作的熟練與流暢度，落實全員訓練，讓職場環境、人員安全再升級。

經 110 年勞動檢查統計年報顯示，製造業災害以一般動力機械為大宗，意即工廠職災事件的發生，多數與機台的使用有關。日月光為了提升操作者在工作上的安全保障，於 2021 年由日月光投控發起，旗下高雄廠、中壢廠、矽品精密三間子公司共同合作展開封測機台安全白皮書編撰。

內容針對產線機台推動源頭管理，結合「人、機、環境」三大面向，以預防、預警、應變的思維，導入機台本質安全設計與考量人因性危害預防，並由產官學界共同審閱內容，以符合封測產業所適用的共通、基礎規範版本，並在今年正式推出。

封測機台安全白皮書盤點並分析各項可能引發職業災害的原因，進行對策及預防研究，包含機台作動及設置、天災防範、源頭設計、使用守則等，經收斂彙整，訂定 16 個章節：「安全防護及緊急停機」、「製程排氣通風系統」、「濕製程設備」、「加熱設備」、「特殊氣體」、「火災防護」、「機械設計」、「地震保護」、「游離輻射」、「雷射」、「噪音與震動」、「人體工學 / 人因工程」、「電氣設計」、「使用手冊告示事項」、「安全上鎖掛牌與危害警告標示」、「自動化搬運系統安全衛生規範」，落實機台源頭本職安全，確保作業人員健康安全。

日月光高雄廠總經理羅瑞榮表示，日月光從員工角度出發，將員工視為家人，遵循法律以及戒慎恐懼的態度，致力提升職場安全防護有效性。針對全員落實，先養成主管主動安全的觀念，並舉辦機台安全競賽，鼓勵員工提出改善方案，強化在機台安全的重視，提升預防及應變的能力，讓每一位同仁成為安全防護網的關鍵把關者，與公司一齊精進，從自身出發，維護安全、健康、優質的職場環境，成就日月光永續發展願景。

封測機台安全白皮書：https://reurl.cc/M8AxAn