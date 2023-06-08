Gogoro打造交通號誌不斷電系統 年底前北市布建逾180座

為解決城市無預警停電造成交通號誌失靈的風險，Gogoro 今 (8) 日宣布，將與遠傳電信擴大合作，於今 (2023) 年在台北市 187 個重要路口完成「智慧交通號誌不斷電系統」建置，打造永續宜居城市創新典範。

Gogoro 說明，率先於 2021 年底與遠傳合作開發此系統，使智慧電池成為即時電力備援，確保交通順暢運作，在台北市試辦逾 1 年有成，因此，將於今年在台北市 187 個重要路口完成系統建置。

截至 6 月初，Gogoro 和遠傳已於 25 個中大型路口設立換電式的交通號誌不斷電系統，Gogoro 指出，傳統不斷電系統採用固定式電池，原則僅能供應 1-2 小時用電，但創新的換電式不斷電系統配置 2 顆 Gogoro Network 智慧電池，當遇到長時間電力異常，維運團隊可比照電動機車能源補充的模式進行換電，且系統採用並聯設計，換電時一次抽換 1 顆電池，真正做到交通號誌不斷電。

Gogoro 進一步說明，透過遠端平台即時監控，一旦偵測到電力異常，電池會自動接續供電，當路口電力恢復，不斷電系統內的 2 顆電池則會快速回充，以滿電狀態隨時待命，因應不時之需。

同時，不斷電系統為箱上式設計，直接在既有號誌箱體往上疊加設置，立體化使用城市空間。

Gogoro 換電式交通號誌不斷電系統已在台北市試辦超過 1 年，第一期在忠孝東路五段、松山路口測試，期間經歷電力異常及斷電測試，維持該路口交通號誌近 2 小時運作，直至該區域電力恢復為止。

而第二期分別新增長春路及敦化北路口、健康路及光復北路口設置，試辦成果證實在電力異常的情況下，至少能夠維持燈號正常運作達 3.5 小時以上。