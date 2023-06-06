〈台股盤前〉美股全數盡墨 慎防漲多拉回風險

台股昨 (5) 日在電子權值股壓盤下，終場小漲 7 點，收在 16714 點，為去年 5 月 31 日 16807 點以來最高，儘管大盤多頭架構不變，不過美股四大指數周一 (5 日) 盡墨，短線仍慎防漲多拉回風險。

台股連漲三周揮多頭大旗，周一 (5 日) 遇台積電股東會前夕，買盤縮手，在龍頭股讓出空間下，中小型股挺身而出，櫃買指數最高衝上 220.92 點，領先創下 15 個月高。

美股方面，投資人關注聯準會本月可能暫停升息，四大指數收黑，道瓊下跌近 200 點、那指小跌作收、標普下滑 0.2%，費半重挫 1.64%。

市場消息方面，蘋果於今年全球開發者大會 (WWDC23) 上推出頭戴裝置 Vision Pro，售價為 3,499 美元 (約新台幣 10.8 萬元)，預估明年初上市。

市場傳，台積電 (2330-TW) 先進封裝 CoWoS 產能吃緊，缺口高達一至二成，急找日月光投控旗下日月光半導體救援，推升日月光高階封裝產能利用率激增。

鴻海 (2317-TW) 5 月營收在消費智能產品需求帶動下，營收 4507.26 億元，月增 5.01%、年減 9.45%；累計前 5 月營收 2.34 兆元，年減 9.45%。