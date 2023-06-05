〈台股盤中〉金融、鋼鐵接力撐盤 16700點區間震盪

美債疑慮消除，美股上周五 (2 日) 漲多跌少，台股今 (5) 日開高小漲震盪，電子股普遍拉回整理，資金流向金融、鋼鐵等族群，中小型股撐盤，指數在 16700 點關卡震盪，估量 3200 億元。

櫃買指數持續走高，漲幅近 1%，再創一年多新高，其中鋼鐵股強漲近 2% 最強勢，其次為光電、電腦周邊；紡織纖維最弱勢，下跌 0.03%。

電子股今日成交比重不到 6 成，電子三雄僅聯發科 (2454-TW) 站穩盤上，最高至 767 元，盤中約有 1.7% 漲幅；台積電 (2330-TW) 開低震盪，下跌約 1%；鴻海 (2317-TW) 也走弱，聯電、日月光、廣達、研華也都在盤下游走。

不過市場預期，顯示器脫離首季營運谷底，後續將反轉向上，面板股今日強勢走高，群創勁揚逾 4%，突破季線，友達、彩晶也有 3% 漲幅，元太表現同樣不俗，上漲約 1.6%。

AI 概念股普遍拉回休息，精誠跌幅逾半根停板，雙鴻、台燿、奇鋐、廣達、家登、宏碁、樺漢、京元電子、南電等均在盤下震盪。

資金轉向金融股，指標股富邦金 (2881-TW)、國泰金 (2882-TW) 大漲近 2%，而新光金經營權大戰，可望和平落幕，股價更強漲逾半根停板，另外兆豐金、第一金、中信金、元大金等都有超過 1% 漲幅。

中鋼今日震盪走高，上漲逾 1% 站上月線，帶動鋼鐵族群同步上攻，中鴻強漲超過 5%，燁興、威致、海光、大成鋼、佳大、運錩、新鋼、豐達科、春源等都有逾 2% 漲幅。