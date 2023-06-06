〈台股盤前要聞〉面板市況續轉佳、電子雙雄5月營收兩樣情 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點。面板市況持續轉佳，友達董事長彭双浪表示，部分消費性產品恢復得非常好，也看到部分 IT 面板價格開始小幅調整；電子雙雄 5 月營收出爐，鴻海在消費智能產品需求帶動下，營收 4507.26 億元，月增 5.01%，大立光 26.27 億元，月減 8.47%，爲今年 2 月以來低點。以下是今 (6) 日必看重要財經新聞。

友達彭双浪：消費性產品拉貨動能升溫 IT 面板價格看到小幅調整

面板市況持續轉佳，友達 (2409-TW) 董事長彭双浪昨 (5) 日表示，部分消費性產品恢復得非常好，也看到部分 IT 面板價格開始小幅調整，客戶也積極布局下半年到明年的新產品。閱讀全文...

電子雙雄 5 月營收出爐 鴻海月增 5%、大立光探 2 月低點

鴻海 (2317-TW) 昨 (5) 日公告 5 月營收，在消費智能產品需求帶動下，營收 4507.26 億元，月增 5.01%、年減 9.45%；累計前 5 月營收 2.34 兆元，年減 9.45%。閱讀全文...

大立光 (3008-TW) 同步公告 5 月營收 26.27 億元，月減 8.47%，年減 16.63%，爲今年 2 月以來新低點，累計前 5 月營收 146.35 億元，年減 10.84%。不過，大立光 6 月客戶端的拉貨動能可望較 5 月回升。閱讀全文...

談蘋果新機量產 童子賢：目前是拉良率階段

台灣氣候聯盟昨 (5) 日宣布成立氣候學院，談及蘋果拉貨情況，台灣氣候聯盟副理事長、和碩 (4938-TW) 董事長童子賢表示，品牌商要 3-4 個月將手機良率拉升至量產規模，以秋季發表時間回推，現在正在提升良率的籌備階段。閱讀全文...

5 月外匯存底 5628.68 億美元 連 7 個月創新高

央行昨 (5) 日公布 2023 年 5 月底外匯存底 5628.68 億美元，較 4 月底增加 17.52 億美元，連續 7 個月刷新高紀錄。5 月外匯存底變動主要因素，一是外匯存底投資運用收益，二為主要貨幣對美元匯率變動。閱讀全文...

PC 市況回溫 瑞昱 5 月營收 90 億元創八個月新高

IC 設計大廠瑞昱 (2379-TW) 昨 (5) 日公告 5 月營收 90.19 億元，月增 9.15%，年減 13.7%，累計前 5 月營收 369.07 億元，年減 27.08%；隨著 PC 市況回溫，各家 OEM 也陸續回補庫存，帶動瑞昱營收創下 8 個月新高。閱讀全文...

可成發聲明 提告外資執行長王亞倫

金屬機殼廠可成 (2474-TW) 先前與外資股東因針對股利一事、雙方互槓，可成昨 (5) 日發聲明表示，對 TIHIM 執行長王亞倫 (Allen Wang) 就涉嫌刑法加重誹謗罪、加重妨害信用案件，依法提起告訴，以正視聽；後續可成公司將遵行司法程序，不再主動發布或回應本案相關訊息。閱讀全文...

大亞轉型成完整能源鏈管理廠 目標 2025 年太陽能容量 450MW

大亞 (1609-TW) 董事長沈尚弘表示，集團從電線電纜、漆包線走向能源與綠電新領域，把集團定義成完整能源鏈管理廠，開始布局地面大型太陽能廠後，併網容量快速提高，目標 2025 年可以達到 450MW。閱讀全文...

