〈台股盤後〉台積壓盤小漲7點收16714點 中小型股給力櫃買指數登逾15個月高

台股今 (5) 日雖然受到台積電 (2330-TW) 壓盤，加權指數僅小漲 7.5 點或 0.05%，收 16714.43 點，但仍創 1 年收盤高，成交量 3006 億元。

中小型股為主的櫃買指數表現則相對強勢，上漲 1.93 點或 0.88%，收 220.09 點，寫 2022 年 2 月下旬以來，逾 15 個月新高，成交量 778 億元。

台積電今日下跌 7 元或 1.25%，收 555 元，壓抑大盤走勢，鴻海 (2317-TW)、聯電(2303-TW)、廣達等也小跌，不過，聯發科(2454-TW)、台達電(2308-TW) 均漲逾 1%，發揮撐盤力道。

此外，光寶科 (2301-TW) 大漲 6.9%、面板雙虎友達 (2301-TW)、群創(3481-TW) 漲 4-5%，技嘉漲 4%，國巨 (2327-TW) 漲 2.6%，高價股的旭隼漲 3.5%、大立光(3008-TW)、創意均漲 1%，譜瑞 - KY 漲 3.4%，都是今日較強電子指標。

不過，宏碁跌 2.5%、矽力 *-KY 跌 1.9%、祥碩跌 1.7%，華邦電、南亞科、南電等同步收跌。

金融權值多有表現，新光金經營權之爭露曙光，大漲 6.9%、富邦金、國泰金漲價 1.8%，兆豐金也漲 1.6%，玉山金、台新金、臺企銀等都也漲逾 1%。

傳產則以潤泰新半根漲停，大成鋼 (2027-TW) 漲 2.6% 等較強勢，不過，航運股修正回落，長榮航 (2618-TW) 跌 2.5%、華航 (2610-TW) 也跌近 2%，長榮(2603-TW)、陽明也均跌近 1%。