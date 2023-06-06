〈台股盤後〉觀光汽車撐場 終場小漲47點收16761.66點

電子權值股多頭火力轉弱，資金轉進傳產、金融逢低布局，觀光、汽車族群相對有撐，終場指數小漲 47.23 點，終場收在 16761.66 點，成交量 2723.54 億元。
權王台積電 (2330-TW) 股東常會今天登場，經營團隊對於景氣、市況展望備受矚目，但股東會行情似乎無法點燃多頭氣勢，終場以平盤作收，收在 560 元；半導體族群一片慘綠，聯電 (2303-TW)、聯發科 (2454-TW) 股價平盤下作收。
半導體族群中，力智 (6719-TW)、立積 (4968-TW)、嘉晶 (3016-TW)、偉詮電 (2436-TW)、聯傑 (3094-TW) 股價同步翻黑作收。
PCB 族群中，騰輝電子 (6672-TW)、久威 (6114-TW)、欣興 (3037-TW)、金像電 (2368-TW)、定穎投控 (3715-TW)、達邁 (3645-TW) 等股價也是空頭狙擊對象；台虹 (8039-TW)、泰鼎 - KY(4927-TW) 股價相對有撐。
觀光族群中鳳凰 (5706-TW) 攻上漲停，萬企 (2701-TW)、雄獅 (2731-TW)、八方雲集 (2753-TW)、夏都 (2722-TW)、國賓 (2704-TW)、華園 (2702-TW)、六福 (2705-TW) 也是買盤追捧重點。
汽車股中瑞利 (1512-TW)、麗清 (3346-TW)、六暉 - KY(2115-TW)、和泰車 (2207-TW)、汎德永業 (2247-TW) 也在買單追捧下帶動股價收紅。
運輸股中，散裝族群中台驊投控 (2636-TW)、新興 (2605-TW)、萬海 (2615-TW)、裕民 (2606-TW)、台航 (2617-TW)、志信 (2611-TW) 等股價漲逾 1%；長榮航 (2618-TW)、華航 (2610-TW) 股價在平盤上震盪。
資訊股中，三商電 (2427-TW) 盤中跌停，訊連 (5203-TW)、邁達特 (6112-TW)、傳奇 (4994-TW)、零壹 (3029-TW)、資通 (2471-TW) 也在賣壓調節下拖累股價收黑。