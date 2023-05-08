本月離職名額已滿 比亞迪長沙廠爆員工排隊辭職

「本月離職名額已滿。」日前長沙比亞迪 (002594-CN) 望城工廠的馬力（化名）提出離職後，得到了這樣的答覆，而此時距離他進廠還不到兩個月時間。

據《財聯社》報導，馬力說，廠裡最近辭職的人不少，一些宿舍房間都空了。同在長沙的比亞迪雨花區工廠，3、4 月也出現工人離職潮，當下廠方正恢復普工招聘，補充人力。

「我（進廠）簽合同的時候，合同上面有寫：（工作）未滿三個月的話，可以提前三天（提出）離職。但是，我這裡很多同事提前三天提了離職，到現在都七天了還走不了。到我拿離職單的時候，（廠裡）跟我說 3 月份（離職）名額已滿，要到 5 月 9 號才可以走。」無奈之下，馬力選擇了「自離」，這代表他「4 月份一分錢都拿不到了」。

不過，馬力後來收到工廠最新通知，回廠辦理離職手續後，廠方將發放相應工資。

比亞迪是中國電動車大廠，為何馬力和夥伴還來去匆匆？多位長沙比亞迪前員工表示，近來工作量減少，工資下滑，是工人選擇離開的直接原因。一線普工想拿到預期中的收入， 先得要「有班加」。

在比亞迪雨花工廠外，招聘公告顯示「月綜合收入（人民幣，下同）5,000～8,000 元」，但《財聯社》多方探詢後發現 一些工人每月實際到手工資不到 5,000 元。

王紅（化名）是第二次進入雨花工廠，去年 8 月她曾是這裡的臨時工。王紅說，去年產線上組長一個月的工資能拿一萬多元，現在只有七千塊錢左右，扣掉五險一金，到手僅剩五千多元。

在網路社交平台上，一位自稱已離職的比亞迪雨花工廠前員工也說：「只要你不怕累，一個月上 28 天班，應該可以發（到手）4,500 塊左右。」

馬力則說：「我 3 月 1 號入職的，當月到手了三千多塊，而第一個月上班還沒扣五險。我是沒什麼班加，但如果按正常情況來講，滿打滿算一個月最多也就拿個四千多塊錢吧。」此外，工廠還有罰扣機制，「比如有請假什麼的，會扣你（按）星期天（算）的雙倍工資，還有曠工一天，要扣三天工資」。

比亞迪在 5 月 3 日公布的產銷快報顯示，4 月新能源車銷量約 21 萬輛。今年時間已過了三分之一，前四個月累計銷量約 76 萬輛，較全年 300 萬輛目標尚有一段距離，且比亞迪在 3、4 月新能源車單月銷售雖已回升至 20 萬輛以上，但銷量仍明顯低於去年 11、12 月銷售數據。

華安證券、東莞證券等多家研究機構認為，今年起新能源車國補政策退場對第 1 季產銷帶來「透支效應」，即部分需求轉移至去年第 4 季。中汽協也曾表示，第 1 季汽車行業進入促銷政策切換期，傳統燃油車購置稅優惠政策退場、新能源車補貼結束等因素，引發消費者在去年底提前買車。